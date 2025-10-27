Одеський суд відмовився демонтувати ванну в будинку-пам'ятнику: деталі скандалу (фото)

В Одесі мешканка будинку на вулиці Павла Зеленого, 29 (колишня Коблевська) звернулася до суду з позовом, вимагаючи від сусідів демонтувати самовільно збудовану ванну в будівлі XIX століття, яка є пам'яткою архітектури.

Позов жінки Приморський суд залишив без задоволення, проте зобов'язав сплатити позивачу 40 тисяч гривень моральної шкоди, пише "Думская".

Передісторія скандалу

Конфлікт між позивачкою та її сусідами, парою з третього поверху, почався ще в червні 2021 року. Як пише видання, чоловік попросив у сусідки дозволу вивести каналізацію через "чорний хід", запевнивши, що завершить роботи за місяць. Однак, забігаючи наперед, скажемо, що будівельні роботи тривали майже пів року.

Замість цього пара звела ванну на великій бетонній плиті, яка тепер нависає між другим і третім поверхами, і підключила її до своєї квартири.

Під час будівництва вони вбили металеві конструкції прямо в стіни кухні та туалету своєї сусідки, залили їх бетоном, через що стеля почала протікати. Коли жінка спробувала з'ясувати, що відбувається, відповідач заявив, що це нова ванна кімната.

Відео дня

У результаті над двором, що є територією школи № 75, з'явилася величезна бетонна плита — основа для прибудови. Мешканка будинку неодноразово скаржилася в різні інстанції, починаючи від Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міськради та обслуговуючої компанії "Ренесанс" до поліції.

Після огляду всі ці органи видали приписи з вимогою припинити будівництво та надати дозвільну документацію для реконструкції в пам'ятці архітектури, що було проігноровано.

Протягом восьми місяців, поки героїня історії оббивала пороги інстанцій, її сусіди закінчили будівництво. У результаті прибудова повністю перекрила "чорний хід", унеможлививши доступ на горище і дах будинку.

В обласному управлінні ДСНС, куди звернулася позивачка, їй підтвердили, що всі входи до підсобних приміщень у будинку мають бути доступні. В іншому разі це — грубе порушення закону, що загрожує мешканцям будинку.

Прибудова перекрила чорний хід і вихід на горище Фото: Думская

Фото: Думская

Позов, суд і підсумки

У листопаді 2021 року одеситка подала позов, вимагаючи демонтажу, проте суд розглядав справу чотири роки. Оскільки Приморська райадміністрація Одеської міськради, куди жінка зверталася зі скаргами, за ці роки не зробила жодних дій, вона вимагала з райадміністрації 100 тисяч гривень моральної шкоди.

У вересні 2021 року Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської ОДА склав припис про порушення Закону України "Про охорону культурної спадщини" і зажадав припинити незаконні роботи, підтвердивши, що відповідачі справді порушили закон, розпочавши ремонт без погодженої науково-проєктної документації та без дозволу органу охорони культурної спадщини.

Під час судового розгляду з'ясувалося, що 13 вересня 2021 року, вже після початку будівництва, відповідачка підписала охоронний договір з обласним департаментом. До нього додали звіт, де детально описані всі зміни.

Згідно з документами, власники квартири розширили отвір у внутрішній стіні (раніше він був зашитий фанерою), зробили вихід у простір "чорного ходу", посилили його металевими швелерами, знесли старі перегородки, побудували нові стіни з газобетону і гіпсокартону.

Вони приєднали площу чорного ходу, облаштувавши там перекриття з монолітного залізобетону на металевих балках між другим і третім поверхами.

"Таким чином, під виглядом ремонту власники фактично капітально перебудували квартиру, самовільно приєднавши частину загального простору історичного будинку", — зазначають журналісти.

Зі свого боку пара стверджує, що вони не тільки не нашкодили будівлі, а навпаки, зміцнили конструкції. Тепер, за їхніми словами, демонтаж ванної неможливий технічно і, згідно з висновком судової експертизи, може призвести до обвалення будинку-пам'ятки.

Адвокат Олександр Щукін заявив, що демонтаж — це крайній захід, який застосовується лише в разі неможливості перепланування. Оскільки експертні висновки не виявили суттєвих порушень будівельних, санітарних чи пожежних норм, вимога про негайне знесення, на переконання захисту, є надмірним втручанням у право власності.

Нагадаємо, в одному з дитсадків Одеси розгорівся скандал, на який уже відреагували в мерії.

Також повідомлялося, що чоловік витратив 2 роки на ремонт у ванній, а потім усвідомив свою помилку.