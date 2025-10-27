Одесский суд отказался демонтировать ванную в доме-памятнике: детали скандала (фото)

В Одессе жительница дома на улице Павла Зеленого, 29 (бывшая Коблевская) обратилась в суд с иском, требуя от соседей демонтировать самовольно построенную ванную в здании XIX века, которое является памятником архитектуры.

Иск женщины Приморский суд оставил без удовлетворения, однако обязал уплатить истцу 40 тысяч гривен морального ущерба, пишет "Думская".

Предыстория скандала

Конфликт между истицей и ее соседями, парой с третьего этажа, начался еще в июне 2021 года. Как пишет издание, мужчина попросил у соседки разрешения вывести канализацию через "черный ход", заверив, что завершит работы через месяц. Однако, забегая наперед, скажем, что строительные работы продолжались почти полгода.

Вместо этого пара возвела ванную на большой бетонной плите, которая теперь нависает между вторым и третьим этажами, и подключила ее к своей квартире.

В ходе строительства они вбили металлические конструкции прямо в стены кухни и туалета своей соседки, залили их бетоном, из-за чего потолок начал протекать. Когда женщина попыталась выяснить, что происходит, ответчик заявил, что это новая ванная комната.

Відео дня

В результате над двором, являющимся территорией школы № 75, появилась огромная бетонная плита – основа для пристройки. Жительница дома неоднократно жаловалась в разные инстанции, начиная от Управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского горсовета и обслуживающей компании "Ренессанс" до полиции.

После осмотра все эти органы выдали предписания с требованием прекратить строительство и предоставить разрешительную документацию для реконструкции в памятке архитектуры, что было проигнорировано.

В течении восьми месяцев, пока героиня истории оббивала пороги инстанций, ее соседи закончили строительство. В результате пристройка полностью перекрыла "черный ход", сделав невозможным доступ на чердак и крышу дома.

В областном управлении ГСЧС, куда обратилась истица, ей подтвердили, что все входы в подсобные помещения в доме должны быть доступны. В противном случае это – грубое нарушение закона, угрожающее жильцам дома.

Пристройка перекрыла черный ход и выход на чердак Фото: Думская

Фото: Думская

Иск, суд и итоги

В ноябре 2021 года одесситка подала иск, требуя демонтажа, однако суд рассматривал дело четыре года. Поскольку Приморская райадминистрация Одесского горсовета, куда женщина обращалась с жалобами, за эти годы не предприняла никаких действий, она требовала с райадминистрации 100 тысяч гривен морального ущерба.

В сентябре 2021 года Департамент культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской ОГА составил предписание о нарушении Закона Украины "Об охране культурного наследия" и потребовал прекратить незаконные работы, подтвердив, что ответчики действительно нарушили закон, начав ремонт без согласованной научно-проектной документации и без разрешения органа охраны культурного наследия.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что 13 сентября 2021 года, уже после начала строительства, ответчица подписала охранный договор с областным департаментом. В него добавили отчет, где подробно описаны все изменения.

Согласно документам, владельцы квартиры расширили проем во внутренней стене (ранее он был зашит фанерой), сделали выход в пространство "черного хода", усилили его металлическими швеллерами, снесли старые перегородки, построили новые стены из газобетона и гипсокартона.

Они присоединили площадь черного хода, обустроив там перекрытие из монолитного железобетона на металлических балках между вторым и третьим этажами.

"Таким образом, под видом ремонта владельцы фактически капитально перестроили квартиру, самовольно присоединив часть общего пространства исторического дома", – отмечают журналисты.

В свою очередь пара утверждает, что они не только не навредили зданию, а наоборот, укрепили конструкции. Теперь, по их словам, демонтаж ванной невозможен технически и, согласно заключению судебной экспертизы, может привести к обрушению дома-памятника.

Адвокат Александр Щукин заявил, что демонтаж — это крайняя мера, которая применяется только в случае невозможности перепланировки. Поскольку экспертные заключения не выявили существенных нарушений строительных, санитарных или пожарных норм, требование о немедленном сносе, по убеждению защиты, является чрезмерным вмешательством в право собственности.

Напомним, в одном из детсадов Одессы разгорелся скандал, на который уже отреагировали в мэрии.

Также сообщалось, что мужчина потратил 2 года на ремонт в ванной, а затем осознал свою ошибку.