Издевались и заставляли приседать: детский сад в Одессе угодил в громкий скандал

Родители детей одного из детских садов в Одессе заявили, что воспитатели наказывали малышей за непослушание.

Когда дети не слушались воспитателей, взрослые заставляли их стоять с поднятыми вверх руками или приседать. Об этом на своей странице в соцсети написала директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич, узнав о случившемся.

По ее словам, были также случаи, когда детей толкали и заставляли убирать туалетные комнаты, однако это пока не подтверждается.

Буйневич отметила, что на присланном ей скриншоте был номер садика, которого в Одессе не существует, однако его нашли по другим данным.

"Я не знаю, в курсе ли методов воспитания была руководитель. Разберемся с этим обязательно", – заверила чиновница.

Она пообещала обратиться в полицию:

"Действия причастных двух воспитателей будут изучать они отдельно. Одна из них, воспитатель данной группы, будет уволена, а ее коллега-наставник отстранена от работы на период служебной проверки. Родителям – мои извинения за действия коллег. Надеюсь, хуже всего не подтвердится, но и приседать – издевательство. С детьми поработают психологи департамента (по согласию родителей)", – говорится в публикации.

Она добавила, что физически такое "больно читать", и объяснила, почему ограничила комментарии.

"Случай крайне мерзкий, но он не о "всех они такие" или "с этими детьми иначе нельзя"".

Как пишет "Думская", речь – о детском саду №224 Хаджибейского района Одессы. Родители анонимно обнародовали переписку из чата, где речь шла об унижении и наказании детей.

Согласно опубликованной информации, малышей не только заставляли приседать, стоять с поднятыми руками, но даже оставлять одних в туалете или спальне, когда те плакали.

Правда, скрины сообщений от родителей, опубликованные изданием, у многих вызвали вопросы, поскольку сделаны были несколько лет назад.

В полиции Одесской области ситуацию пока никак не прокомментировали.

