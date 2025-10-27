Знущалися і змушували присідати: дитячий садок в Одесі потрапив у гучний скандал

Батьки дітей одного з дитячих садків в Одесі заявили, що вихователі карали малечу за неслухняність.

Коли діти не слухалися вихователів, дорослі змушували їх стояти з піднятими вгору руками або присідати. Про це на своїй сторінці в соцмережі написала директорка департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич, дізнавшись про те, що трапилося.

За її словами, були також випадки, коли дітей штовхали і змушували прибирати туалетні кімнати, проте це поки що не підтверджується.

Буйневич зазначила, що на надісланому їй скріншоті був номер садка, якого в Одесі не існує, проте його знайшли за іншими даними.

"Я не знаю, чи в курсі методів виховання була керівниця. Розберемося з цим обов'язково", — запевнила чиновниця.

Вона пообіцяла звернутися в поліцію:

"Дії причетних двох вихователів вивчатимуть вони окремо. Одну з них, виховательку цієї групи, буде звільнено, а її колегу-наставницю відсторонено від роботи на період службової перевірки. Батькам — мої вибачення за дії колег. Сподіваюся, найгірше не підтвердиться, але й присідати — знущання. Із дітьми попрацюють психологи департаменту (за згодою батьків)", — ідеться в публікації.

Вона додала, що фізично таке "боляче читати", і пояснила, чому обмежила коментарі.

"Випадок вкрай мерзенний, але він не про "всі вони такі" або "з цими дітьми інакше не можна"".

Скриншот

Як пише "Думская", ідеться про дитячий садок №224 Хаджибейського району Одеси. Батьки анонімно оприлюднили листування з чату, де йшлося про приниження та покарання дітей.

Згідно з опублікованою інформацією, малюків не тільки змушували присідати, стояти з піднятими руками, а й навіть залишати одних у туалеті або спальні, коли ті плакали.

Щоправда, скріни повідомлень від батьків, опубліковані виданням, у багатьох викликали запитання, оскільки зроблені були кілька років тому.

У поліції Одеської області ситуацію поки ніяк не прокоментували.

