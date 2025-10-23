Удар по дитячому садку в Харкові: патрульні показали перші кадри після атаки (відео)

22 жовтня російські окупанти трьома "Шахедами" вдарили по будівлі в центрі Харкова, на першому поверсі якої знаходився приватний дитячий садок. Через добу, поліцейські показали перші кадри після атаки ЗС РФ.

На відео з боді-камер патрульних поліцейських зафіксовано, як вони біжать до зруйнованої будівлі, спускаються до сховища і звідти виносять переляканих малюків. Відповідні кадри показали харківські правоохоронці.

Діти плачуть, деякі кличуть маму, поки їх швидко виносять на вулицю і переносять в інше бомбосховище.

У кадрі є і шоковані батьки, які, дізнавшись про атаку, примчали до садочка.

Як можна почути на відео, діти дякують дорослим.

Удар по дитячому садку стався об 11 годині ранку, і незабаром у мережі з'явилися кадри атаки. У цей момент у ньому перебували 48 дітей, яких вихователі встигли спустити в підвал.

Відео дня

Унаслідок трьох ударів другий поверх історичної будівлі на вулиці Коцарській бувально склався.

Увечері мер Харкова Ігор Терехов повідомив про те, що внаслідок атаки постраждали 10 осіб, зокрема п'ятирічна дівчинка. Загинув 42-річний співробітник комунального господарства, який у момент атаки прибирав вулицю.

Світові ЗМІ показали кадри порятунку дітей у Харкові Фото: Соцсети

Президент Володимир Зеленський засудив атаку на дитячий садок у Харкові, а The Financial Times помістили кадри рятувальної операції на першу шпальту, зазначивши, що Росія атакувала українських дітей наступного дня після того, як президент США Дональд Трамп скасував зустріч із Володимиром Путіним у Будапешті.