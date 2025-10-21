Зустріч Трампа з Путіним у Будапешті скасували після бесіди Лаврова і Рубіо

Білий дім підтвердив, що президент США більше не планує зустрічатися з Володимиром Путіним в Угорщині. Саміт скасували, коли в Кремлі скасували особисту підготовчу зустріч міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова і держсекретаря США Марко Рубіо.

Дональд Трамп хотів, щоб офіційні особи обох сторін зібралися в Будапешті для підготовки до його саміту з Путіним. Глава російського МЗС Сергій Лавров і держсекретар Марко Рубіо 20 жовтня поговорили телефоном і інсайдери кажуть, що розмова "не вдалася", пише Telegraph.

Дональд Трамп оголосив, що проведе другу зустріч на вищому рівні з Путіним у Будапешті 16 жовтня після того, як двогодинна телефонна розмова з російським лідером принесла, за його словами, "значний прогрес".

Однак підготовка до саміту застопорилася, коли Москва скасувала особисту підготовчу зустріч міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова і держсекретаря США Марко Рубіо.

Передбачається, що під час напруженої бесіди Лавров повідомив Рубіо, що Росія не погодиться на заморожування лінії фронту в Україні.

Однак уже 21 жовтня Білий дім назвав дзвінок "продуктивним", при цьому додавши: "Тому додаткова особиста зустріч між держсекретарем і міністром закордонних справ не потрібна, і президент Трамп не планує зустрічатися з президентом Путіним у найближчому майбутньому".

Рубіо і Лавров поговорили телефоном і саміт у Будапешті скасували Фото: РИА Новости

Неназваний західний чиновник уже заявив, що скасування саміту в Будапешті — це позитивна подія. "Росія ясно дала зрозуміти, що її позиція не змінилася, то навіщо ж зустріч?" — повідомив він.

Раніше, під час двогодинної телефонної розмови минулого тижня Путін повідомив Трампу, що він відмовиться від претензій на неокуповані частини Запорізької та Херсонської областей в обмін на повний контроль РФ над Донецькою та Луганською областями.

Стів Віткофф, посланник президента США з питань миру, який регулярно зустрічався з Путіним, заявив Володимиру Зеленському, що у Росії нібито є конституційні права на ці землі.

Президент України публічно спростував цю точку зору, оскільки Путін вписав регіони в конституцію Росії після фіктивних референдумів, проведених після початку повномасштабного вторгнення.

Зустріч у Будапешті скасовано — що кажуть у Кремлі

Після "невдалої" бесіди з Марко Рубіо глава російського МЗС влаштував пресконференцію для журналістів і заявив, що "Росія не змінила свою позицію порівняно з тими домовленостями, які були досягнуті під час саміту на Алясці".

Сергій Лавров заявив, що з Вашингтона лунають заяви, що треба "негайно зупинитися в конфлікті в Україні, але це означало б забути першопричини конфлікту".

"Тому, коли зараз стало звучати з Вашингтона, що треба негайно зупинитися, не треба нічого більше обговорювати, зупинитися, а там нехай історія розсудить. Розумієте, якщо просто зупинитися, це означає забути про першопричини цього конфлікту, які американська адміністрація з приходом до влади Дональда Трампа чітко розуміла й озвучувала це розуміння", — заявив Лавров.

На його думку, це "забезпечення позаблокового, нейтрального, без'ядерного статусу України, що передбачає відмову від будь-яких спроб втягувати її в НАТО".

При цьому в Кремлі відмовилися коментувати скасований саміт у Будапешті. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков на запитання, який майданчик може бути обрано для зустрічі глави МЗС РФ Сергія Лаврова і держсекретаря США Марко Рубіо, порадив звернутися до МЗС. А представниця МЗС Марія Захарова закликала "не влаштовувати балаган".

А з приводу нової зустрічі Трампа і Путіна, Пєсков заявив, що точної дати зустрічі поки не визначено.

"Послухайте, у нас є домовленість із президентами, але ми не можемо відкладати те, що ще не вирішено. Ні президент Трамп, ні президент Путін не називали точних дат", — заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підготовка до саміту Трампа і Путіна в Будапешті тільки "припинена".

А російський шпигун Андрій Безруков на пропагандистському ток-шоу заявляв, що російського президента в Будапешті нібито можуть вбити і Британія готує змову.