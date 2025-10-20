Путіна в Будапешті можуть убити: колишній російський шпигун Безруков заявив про "британську змову"

Російського президента Володимира Путіна попередили про жахливу "британську змову з метою вбивства", якщо він поїде в Угорщину на зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Цю заяву полковник російської зовнішньої розвідки Андрій Безруков — колишній нелегальний агент СЗР, який працював під прикриттям у США та Канаді, — зробив в ефірі пропагандистського російського шоу "Недільний вечір із Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Россия-1" 19 жовтня 2025 року.

Андрій Безруков заявив про змову британців Фото: Скриншот

Безруков закликав терміново перенести очікувану зустріч із Трампом у Дубай, щоб уникнути того, що він назвав "абсолютно підступною операцією" британців.

"У мене дуже, дуже серйозні побоювання з приводу Будапешта", — сказав Безруков, чиє прикриття розкрили 2010 року, коли російську шпигунку Анну Чапман, тоді ще громадянку Великої Британії, було затримано ФБР.

"Весь менталітет британців структурований таким чином, що якщо Путіна немає, то немає і проблем... по-перше, Росія розвалиться", — заявив Безруков, повідомивши, що він би "настійно рекомендував Володимиру Володимировичу не летіти в Будапешт".

"Це місце зараз являє собою серйозний ризик для безпеки. Британські спецслужби, враховуючи поточну напруженість, можуть скористатися будь-якою можливістю для ліквідації. Краще вибрати нейтральний майданчик, такий як Дубай, де забезпечується надійний захист і відсутні такі вразливості. Це не параноя, а професійний розрахунок на основі досвіду розвідки", — повідомив Безруков.

Хто такий Андрій Безруков

Андрій Безруков (відомий також під псевдонімом Дональд Говард Хітфілд) народився 30 серпня 1960 року в місті Канськ Красноярського краю РРФСР. Після школи Безруков вступив до Московського державного інституту міжнародних відносин (МДІМВ) Міністерства закордонних справ СРСР. Пізніше він також закінчив Гарвард і Єль за спеціальністю "соціологія". Ці дипломи були отримані під прикриттям легенди, розробленої для його розвідувальної роботи. З 1987 року Безруков працював у КДБ СРСР, потім у СЗР РФ.

Безруков і Вавилова 20 років були шпигунами в Канаді та США Фото: Скриншот

Під псевдонімом Дональд Говард Хітфілд він і його дружина Олена Вавилова (псевдонім Трейсі Фолі) вели активну розвідувальну діяльність у Канаді та США. Вони створили стійку легенду: емігрували в Канаду 1987 року, де заснували успішний бізнес у сфері IT-консалтингу (компанія "Berg & Associates"). Під цією маскою пара збирала інформацію про технологічні розробки та політичні процеси в західних країнах, включно з аналізом американської зовнішньої політики та економічних тенденцій.

У 2010 році їхню діяльність було розкрито в результаті операції ФБР "Операція привидів" (Operation Ghost Stories), заснованої на свідченнях перебіжчика. Безруков і Вавилова були заарештовані в США 27 червня 2010 року. Вони визнали провину в шпигунстві і були засуджені до 5 років позбавлення волі, але відбули лише кілька тижнів. 8 липня 2010 року їх обміняли на російських дипломатів, і пара повернулася в Москву.

З 2011 року Безруков працює в МДІМВ, де веде лекції з глобальної політики та розвідки. У 2012-2019 роках обіймав посаду віцепрезидента ПАТ "Роснефть" з безпеки та зв'язків з урядом. З 2019 року — експерт Міжнародного дискусійного клубу "Валдай" і член президії Ради із зовнішньої та оборонної політики.

Шпигун Безруков став зіркою російського ТБ Фото: Скриншот

Андрій Безруков активно виступає в ЗМІ як аналітик. У 2017 році Netflix випустив серіал "Американці", частково натхненний історією Безрукова і Вавилової, з якою колишній шпигун одружений досі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як Путін добереться до Будапешта, який розташований у середині Європи.

А в Білому домі прессекретарка Трампа нахамила журналістові, який поцікавився, хто обрав європейську столицю для зустрічі росіянина й американського президента.