Российского президента Владимира Путина предупредили о чудовищном "британском заговоре с целью убийства", если он поедет в Венгрию на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Это заявление полковник российской внешней разведки Андрей Безруков — бывший нелегальный агент СВР, работавший под прикрытием в США и Канаде, — сделал в эфире пропагандистского российского шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" 19 октября 2025 года.

Андрей Безруков заявил о заговоре британцев Фото: Скриншот

Безруков призвал срочно перенести ожидаемую встречу с Трампом в Дубай, чтобы избежать того, что он назвал "абсолютно коварной операцией" британцев.

"У меня очень, очень серьезные опасения по поводу Будапешта", — сказал Безруков, чье прикрытие было раскрыто в 2010 году, когда российская шпионка Анна Чапман, тогда еще гражданка Великобритании, была задержана ФБР.

"Весь менталитет британцев структурирован таким образом, что если Путина нет, то нет и проблем… во-первых, Россия развалится", — заявил Безруков, сообщив, что он бы "настоятельно рекомендовал Владимиру Владимировичу не лететь в Будапешт".

"Это место сейчас представляет собой серьезный риск для безопасности. Британские спецслужбы, учитывая текущую напряженность, могут воспользоваться любой возможностью для ликвидации. Лучше выбрать нейтральную площадку, такую как Дубай, где обеспечивается надежная защита и отсутствуют такие уязвимости. Это не паранойя, а профессиональный расчет на основе опыта разведки", — сообщил Безруков.

Кто такой Андрей Безруков

Андрей Безруков (известный также под псевдонимом Дональд Ховард Хитфилд) родился в 30 августа 1960 года в городе Канск Красноярского края РСФСР. После школы Безруков поступил в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) Министерства иностранных дел СССР. Позже он также закончил Гарвард и Йель по специальности "социология". Эти дипломы были получены под прикрытием легенды, разработанной для его разведывательной работы. С 1987 года Безруков работал в КГБ СССР, после в СВР РФ.

Безруков и Вавилова 20 лет были шпионами в Канаде и США Фото: Скриншот

Под псевдонимом Дональд Ховард Хитфилд он и его супруга Елена Вавилова (псевдоним Трейси Фоли) вели активную разведывательную деятельность в Канаде и США. Они создали устойчивую легенду: эмигрировали в Канаду в 1987 году, где основали успешный бизнес в сфере IT-консалтинга (компания "Berg & Associates"). Под этой маской пара собирала информацию о технологических разработках и политических процессах в западных странах, включая анализ американской внешней политики и экономических тенденций.

В 2010 году их деятельность была раскрыта в результате операции ФБР "Операция призраков" (Operation Ghost Stories), основанной на показаниях перебежчика. Безруков и Вавилова были арестованы в США 27 июня 2010 года. Они признали вину в шпионаже и были приговорены к 5 годам лишения свободы, но отбыли лишь несколько недель. 8 июля 2010 года их обменяли на российских дипломатов, и пара вернулась в Москву.

С 2011 года Безруков работает в МГИМО, где ведет лекции по глобальной политике и разведке. В 2012–2019 годах занимал пост вице-президента ПАО "Роснефть" по безопасности и связям с правительством. С 2019 года — эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" и член президиума Совета по внешней и оборонной политике.

Шпион Безруков стал звездой российского ТВ Фото: Скриншот

Андрей Безруков активно выступает в СМИ как аналитик. В 2017 году Netflix выпустил сериал "Американцы", частично вдохновленный историей Безрукова и Вавиловой, на которой бывший шпион женат до сих пор.

