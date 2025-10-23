Удар по детскому саду в Харькове: патрульные показали первые кадры после атаки (видео)

22 октября российские оккупанты тремя "Шахедами" ударили по зданию в центре Харькова, на первом этаже которого находился частный детский сад. Спустя сутки, полицейские показали первые кадры после атаки ВС РФ.

На видео с боди-камер патрульных полицейских зафиксировано, как они бегут к разрушенному зданию, спускаются в убежище и оттуда выносят перепуганных малышей. Соответствующие кадры показали харьковские правоохранители.

Дети плачут, некоторые зовут маму, пока их быстро выносят на улицу и переносят в другое бомбоубежище.

В кадре есть и шокированные родители, которые, узнав об атаке, примчались к садику.

Как можно услышать на видео, дети благодарят взрослых.

Удар по детскому саду произошел в 11 часов утра, и вскоре в сети появились кадры атаки. В этот момент в нем находились 48 детей, которых воспитатели успели спустить в подвал.

Відео дня

В результате трех ударов второй этаж исторического здания на улице Коцарской бувально сложился.

Вечером мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о том, что в результате атаки пострадали 10 человек, в том числе пятилетняя девочка. Погиб 42-летний сотрудник коммунального хозяйства, который в момент атаки убирал улицу.

Мировые СМИ показали кадры спасения детей в Харькове Фото: Соцсети

Президент Владимир Зеленский осудил атаку на детский сад в Харькове, а The Financial Times поместили кадры спасательной операции на первую полосу, отметив, что Россия атаковала украинских детей на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште.