Едва не попал в голубя: одессит пытался сбить "Шахед" из окна квартиры, — соцсети (видео)

Одесские паблики распространяют видео, в котором мужчина из окна жилого дома целится из оружия вверх, якобы пытаясь сбить российские дроны.

Кадры якобы стрельбы по "Шахедам" в Одессе опубликовали в местном Telegram-канале. Админы со ссылкой на очевидцев утверждают, что мужчина прямо из окна стреляет по беспилотникам.

На видео можно увидеть мужчину в окне верхнего этажа жилой многоэтажки, который целится в небо якобы из оружия, однако звуков выстрелов не слышно. В конце ролика к стрелку подлетает голубь.

На момент публикации новости неизвестно, настоящее ли оружие держит в руках мужчина в видео и действительно ли он пытался сбить беспилотники, которые угрожали одесситам.

Российские дроны атаковали областной центр с утра 10 ноября. Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждали о движении беспилотных летательных аппаратов из акватории Черного моря в направлении города Черноморска около 12:43, после чего в городе слышали взрыв, а в 14:15 еще один дрон двигался к Одессе.

