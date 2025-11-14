"Пошкоджені теплові мережі": мешканці лівого берега Києва залишились без тепла

Внаслідок масованої атаки, яку російські окупанти здійснили на Київ у ніч на 14 листопада, мешканці Деснянського району столиці залишились без тепла у домівках.

Комунальні служби міста вже працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки, проте на це знадобиться час, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Унаслідок масованої атаки ворога в Києві пошкоджені ділянки теплових мереж. У Деснянському районі, через аварійну ситуацію на тепломагістралі, тимчасово відсутнє теплопостачання частини будівель", — написав Кличко.

Він уточнив, що комунальники визначають характер пошкоджень та приступають до негайної ліквідації наслідків.

Водночас начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що в Оболонському районі столиці горить 7 та 9 поверх житлового будинку, а у Шевченківському районі — горить адміністративна будівля.

Відео дня

На момент публікації матеріалу повітряна небезпека у Києві зберігалась, монітори повідомляли про присутність дронів над містом.

Станом на 5 ранку було відомо про 16 постраждалих мешканців Києва внаслідок комбінованого ракетно-дронового удару росіян.

Нагадаємо, у ніч на 14 листопада РФ вдарила по Києву балістикою та добивала місто дронами.

У ніч на 12 листопада ЗС РФ вдарили по Одесі дронами та влучили у житловий будинок.