РФ вдарила по Києву балістикою та добиває дронами: що відбувається у столиці, подробиці (відео)

У ніч на 14 листопада російські окупанти завдали комбінованого удару по столиці України — Києву, застосувавши ударні дрони типу "шахед", а також крилаті ракети по місту.

У різних районах столиці через російську атаки спалахнули пожежі у житлових багатоповерхівках, повідомляють місцеві телеграм-канали.

Міський голова Києва Віталій Кличко зокрема повідомив, що у Дніпровському районі, де уламки влучили в пʼятиповерховий житловий будинок, є руйнування на одному з нижніх поверхів.

"Палають також дві квартири. З будинку евакуювали 9 людей", — написав Кличко.

Крім того, за даними столичної влади руйнування та пожежі зафіксовані у Подільському, Дніпровському, Шевченківському, Дарницькому, Голосіївському та Солом'янському районах:

у Дарницькому районі уламки впали в дворі житлового будинку, а також на територію навчального закладу. Крім того, внаслідок падіння уламків, сталося загорання авто;

у Дніпровському районі пошкоджень зазнали 3 багатоквартирних житлових будинки, а також приватна садиба, пожежа на відкритій території;

у Подільському районі пошкоджені 5 житлових будинків, а також нежитлова будівля;

у Шевченківському, внаслідок падіння уламків, загорання сталося на відкритій території поблизу медичного закладу, а також у нежитловій будівлі;

у Голосіївському районі внаслідок влучання уламків сталося загорання в медзакладі, також пошкоджена нежитлова будівля;

у Деснянському районі сталося загорання в 2 житлових будинках;

у Соломʼянському районі пожежа зафіксована на даху одного житлового будинку;

у Святошинському, внаслідок падіння уламків, пожежа в приватному будинку.

Відео дня

"На всіх локаціях працюють медики та аварійно-рятувальні служби. У місті можливі перебої електро- і водопостачання", — наголосив Кличко.

Крім того, начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник заявив, що Росія масовано атакує Київщину ракетами та дронами.

"Під ворожим ударом обʼєкти критичної інфраструктури та мирні населені пункти", — зазначив Калашник.

Він також надав інформацію щодо наслідків ворожої атаки по регіону:

у Білій Церкві постраждав чоловік 55 років. З термічними опіками тіла він госпіталізований до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається;

у Бучанському, Вишгородському, Фастівському районах унаслідок атаки виникли пожежі приватних будинків;

у Білоцерківському районі зафіксовано загорання складських приміщень;

в Обухівському районі виникла пожежа легкового автомобіля.

На момент публікації матеріалу вже було відомо про шістьох постраждалих внаслідок російської атаки.

"Росіяни бʼють по житлових будинках. Дуже багато постраждалих багатоповерхівок по всьому Києву, практично у кожному районі", — наголосив Тимур Ткаченко.

Нагадаємо, у ніч на 14 листопада російські окупаційні війська атакували Україну "шахедами", а також балістичними ракетами.

У ніч на 12 листопада ЗС РФ вдарили по Одесі дронами та влучили у житловий будинок.