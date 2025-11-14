Росія б'є по Україні крилатими ракетами: під обстрілом Київ та Харків, перші наслідки атаки

У ніч на 14 листопада російські окупаційні війська атакувала Україну "шахедами", а також балістичними ракетами. Повітряна небезпека оголошена по всій Україні через зліт трьох бортів МіГ-31К, які є носіями гіперзвукової аеробалістичної ракети "Кинджал".

У Києві вже пролунали близько десятка потужних вибухів, повідомили кореспонденти Фокусу.

Крилаті ракети летіли на столицю з різних напрямків, а у той самий час Київ атакували понад 30 "шахедів".

Після першої ночі Київська міська військова адміністрація надала перший звіт про наслідки російської атаки, зокрема:

у Дніпровському районі попередньо встановлено влучання БпЛА у житловий будинок;

Шевченківський район — виклик медиків, служби працюють на місці;

у Подільському районі пожежі у житлових будинках за двома адресами;

Дарницький район — загоряння автомобіля та звернення до медиків.

Міський голова Києва Віталій Кличко уточнив, що у Дніпровському районі вже відомо про щонайменше двох постраждалих, одного з яких госпіталізували.

Водночас начальник КМВА Тимур Ткаченко зазначив, що у Соломʼянському районі столиці внаслідок атаки спалахнула пожежа на 5 поверсі житлового будинку.

Окрім Києва та області, наслідки російської атаки зафіксували у Харкові, де БПЛА типу "Гербера" впав біля багатоповерхівки.

"Маємо інформацію про падіння БПЛА типу "Гербера" біля багатоповерхівки в Салтівському районі. На щастя, без постраждалих", — написав міський голова Харкова Ігор Терехов.

На момент публікації матеріалу ракетно-дронова атака продовжувалась, здебільшого усе продовжувало летіти у бік Києва.

"Наразі м.Київ та Київщина перебувають під масованим ударом ворожих ракет різного типу та БпЛА", — наголосили в Повітряних силах ЗСУ.

Нагадаємо, 12 листопада росіяни атакували "Шахедами" центр Харкова.

У ніч на 12 листопада ЗС РФ вдарили по Одесі дронами та влучили у житловий будинок.