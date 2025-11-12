Росіяни атакували "Шахедами" центр Харкова: є постраждалі, деталі

Російські окупанти атакували Холодногірський район міста Харків, застосувавши ударні БпЛА. Наразі відомо про трьох потерпілих внаслідок атаки.

Водночас необхідно також розібрати завали, аби пересвідчитися, що під ними нікого немає. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Після удару на місці атаки спалахнула пожежа.

Від вибухової хвилі зазнали травм і забоїв 68-річний чоловік та 60-річна жінка, вони були госпіталізовані до медичного закладу. Також лікарі надали на місці допомогу 77-річній жінці, яка отримала легкі поранення.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни застосували ударні БпЛА типу "Шахед" для атаки на місто.

У коментарі журналістам міський голова уточнив, що ціллю окупантів було автотранспортне підприємство, яке займалося цивільними перевезеннями. Пошкоджені були також п'ять приватних і 15 багатоповерхових будинків. Про це повідомляє "Суспільне Харків".

Повітряні сили ЗСУ інформували про пуск БпЛА з Бєлгородської області РФ у бік Харківщини, а згодом — у бік Харкова.

О 10:47 у Харкові та області знову оголосили повітряну тривогу — із чим вона пов'язана, наразі невідомо.

