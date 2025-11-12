ЗС РФ просунулись вглиб від кордону: на Харківщині відкрився новий напрямок (мапа, відео)

Начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів, що Куп'янськ наразі ізольований, і ЗС РФ тримають позиції у північній його частині. Окупанти намагались зайти у місто з іншого боку й зазнали провалу, але їм вдалося зайти у регіон на ще одній ділянці.

"Найбільш актуальні у нас чотири напрямки. Це, по-перше, Південно-Слобожанський, особливо в районі Вовчанська, це Куп’янський напрямок, це також Лиманський напрямок, це Великобурлуцький напрямок, особливо в останні дні", — повідомив військовослужбовець в ефірі телемарафону 11 листопада.

Про ситуацію у Харківській області — з 1:17:15

Він передав, що на Куп’янському напрямку точаться бої безпосередньо в місті. ЗС РФ фіксують на північних околицях Куп’янська.

"Місто саме по собі ізольоване. Ізольоване від логістичних шляхів великою кількістю дронів, з одного боку й з іншого боку. Тому якось туди доправляти щось, доставляти — це завдання із зірочкою", — підкреслив речник.

Відео дня

З його слів, паралельно ЗС РФ намагаються витіснити українські сили з лівого берега річки Оскіл. Мета ворога — зайти у сам Куп’янськ ще з іншого боку. Однак йому це не вдається, зазнає втрат. Безпосередньо у місті перебувають менше сотні загарбників.

На Великобурлуцькому напрямку російські війська змогли дещо відтіснити українські від державного кордону і неглибоко просунутись вглиб. Трегубов пояснив, що окупанти тиснули там давно.

Великий Бурлук на мапі Фото: Deep State

"Можливо, вони намагались там створити якийсь плацдарм, щоби знов-таки тиснути на Куп’янський напрямок із півночі. Можливо, вони паралельно, якби у них щось вдалося, пішли б й у бік Великого Бурлука. Але розвинути там щось станом на зараз їм не вдається. Хоча тиск там серйозний", — додав він.

Нагадаємо, засновник підрозділу "KRAKEN" Костянтин Немічев заявив, що серед стратегічних планів Росії — об’єднати підрозділи у Вовчанську та Дворічній, а останні дії ЗС РФ можуть свідчити про підготовку до наступних наступів.

У Foreign Affairs 11 листопада заявили, що ця "зима може бути вирішальною" для війни в України, і в разі падіння Донбасу ЗС РФ можуть почати наступ на Харків.