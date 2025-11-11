"Зима може бути вирішальною": якщо Донбас впаде, РФ почне наступ на Харків, — Foreign Affairs

Якщо оборони України на Донбасі впаде, подальша російська агресія може бути спрямована на друге за величиною українське місто — Харків. Також ЗС РФ можуть посилити наступ у Запорізькій області.

Про ймовірний розвиток наступу РФ на Харків у разі падіння Донбасу пише 11 листопада Foreign Affairs. При цьому журналісти зазначають, що росіяни відстають від свого "графіка" на рік, оскільки планували захопити Покровськ у Донецькій області ще до листопада 2024 року.

Автори статті зазначили, що Сили оборони України, попри значну перевагу ворога за чисельністю, ліквідовували понад 20 000 російських солдатів щомісяця. наразі окупанти вкидають все більше й більше військ у зруйнований Покровськ, а безпілотники ЗС РФ відрізають логістичні шляхи українським бійцям.

При цьому журналісти наголошують, що активні бої точаться не лише за Покровськ. За їхніми словами, ЗС РФ беруть українські позиції в "кишені" на півночі та півдні та займають околиці Костянтинівки, полюють на мирних жителів у Краматорську та використовують нові далекобійні безпілотники та бомби, що планують, для знищення українських міст. Також нещодавно росіяни просунулися на північ уздовж річки Дніпро, що наражає на небезпеку Запорізький напрямок.

Покровськ на мапі DeepState станом на 10 листопада Фото: скриншот

При цьому журналісти пишуть, що ця "зима може бути вирішальною" для російсько-української війни, оскільки РФ виробляє більше ракет, ніж будь-коли, та руйнує українську електромережу й унеможливлює забезпечення електроенергією всіх українців. На думку авторів статті, якщо Кремль зможе посилити атаки на енергетику України, в поєднанні з послабленням українських оборонних ліній він матиме змогу взяти курс на примус Києва до покори у 2026 році.

Наступ РФ на Харків: що відомо

У травні 2025 року аналітичний британський центр RUSI також писав, що в разі захоплення Донецької області протягом літа ЗС РФ можуть розвинути наступ на Харків.

При цьому речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Павло Шамшин 29 травня розповідав, що загрози прориву 50-тисячного війська до Харкова, про який писали ЗМІ, немає, оскільки накопичених ворогом резервів біля кордону з Харківською областю недостатньо для наступу.

Ситуація в Покровську

Видання Financial Times із посиланням на українського військового Артема Карякіна 11 листопада писало, що ЗСУ втрачають Покровськ через нестачу людей. Експерт Конрад Музика зазначив, що певні ділянки фронту охороняються лише дронами.

Полковник збройних сил Австрії Маркус Райснер в опублікованому 10 листопада інтерв'ю розповідав, що ЗС РФ контролюють 95% Покровська, і підтвердив загрозу для Мирнограда. На його думку, надалі окупанти загрожуватимуть також місту Сіверську в Бахмутському районі Донецької області та Гуляйполю в Запорізькій області.