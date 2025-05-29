Загрози прориву 50-тисячного війська до Харкова немає: що насправді готує ворог, — ОТУ

Командування запевнило, що інформація про стягнення 50 тисяч бійців до кордону для наступу на Харків — неправдива. Однак це не означає, що у росіян не фіксують «надзвичайної активності».

Related video

Про це в ефірі телемарафону 29 травня розповів речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Павло Шамшин.

Він запевнив, що 50-тисячного угрупування, яке нібито Росія стягнула під Харківську область для прориву лінії оборони, немає. Інформація про це, поширена у ЗМІ й соцмережах, не відповідає дійсності.

"Ми фіксуємо те, що росіяни зараз надзвичайно активно проводять ротацію й заміну особового складу, який залучений до штурмових дій саме от на передовій. Також ми відмічаємо, що ворог підтягує та накопичує резерви в прикордонних районах з Харківщиною. Але це відбувається не в тій кількості, щоб загрожувати безпосередньо Харкову і створити загрозу прориву нашої оборони", — натомість повідомив Шамшин.

Ситуація на різних напрямках Харківщини

Зі слів речника ОТУ "Харків, ситуація в Липцях і районі навколо залишається контрольованою ЗСУ. Кілька тижнів тому ворог намагався атакувати на північ від Липців і залучив для цього багато сил, але атаку завчасно виявили й по окупантах успішно відпрацювали. Вони зазнали втрат і були змушені відступити. Зараз ситуація повністю контрольована.

В районі Вовчанська штурми відбуваються щодня. ЗС РФ переважно атакує малими піхотними групами з 3-10 осіб, використовує мотоцикли та квадроцикли для переміщення між позиціями. Шамшин підкреслив, що при цьому саме місто продовжують "стирати з лиця землі", Вовчанськ фактично вже "знищений під фундамент".

Складна ситуація і в районі Дворічної, де окупанти намагаються розширити плацдарм, щоб створити загрозу для Куп’янська з півночі. Однак для цього ворогу потрібно навести понтонні переправи, а це їм зусиллями Сил оборони не вдається.

Нагадаємо, 27 травня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявляв, що розташування ЗС РФ постійно відстежують й аномальної діяльності не спостерігається. Водночас, з його слів, своїх надій просунутись вглиб Харківської області Росія і не полишала.

26 травня мер Харкова Ігор Терехов інформував, що Росія вперше атакувала місто FPV-дроном з бойовою частиною на базі РПГ.

Президент України Володимир Зеленський 27 травня заявляв, що РФ накопичує 50 тисяч бійців на Сумському напрямку, готуючи наступ у цьому регіоні.