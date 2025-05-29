Угрозы прорыва 50-тысячного войска в Харьков нет: что на самом деле готовит враг, — ОТГ

Командование заверило, что информация о стягивании 50 тысяч бойцов к границе для наступления на Харьков — ложная. Однако это не означает, что у россиян не фиксируют "чрезвычайной активности".

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Об этом в эфире телемарафона 29 мая рассказал спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин.

Он заверил, что 50-тысячной группировки, которую якобы Россия стянула под Харьковскую область для прорыва линии обороны, нет. Информация об этом, распространенная в СМИ и соцсетях, не соответствует действительности.

"Мы фиксируем то, что россияне сейчас очень активно проводят ротацию и замену личного состава, который привлечен к штурмовым действиям именно вот на передовой. Также мы отмечаем, что враг подтягивает и накапливает резервы в приграничных районах с Харьковщиной. Но это происходит не в том количестве, чтобы угрожать непосредственно Харькову и создать угрозу прорыва нашей обороны", — сообщил Шамшин.

Ситуация на разных направлениях Харьковской области

По словам спикера ОТГ "Харьков, ситуация в Липцах и районе вокруг остается контролируемой ВСУ. Несколько недель назад враг пытался атаковать севернее Липцов и привлек для этого много сил, но атаку заблаговременно обнаружили и по оккупантам успешно отработали. Они понесли потери и были вынуждены отступить. Сейчас ситуация полностью контролируется.

В районе Волчанска штурмы происходят ежедневно. ВС РФ преимущественно атакует малыми пехотными группами из 3-10 человек, использует мотоциклы и квадроциклы для перемещения между позициями. Шамшин подчеркнул, что при этом сам город продолжают "стирать с лица земли", Волчанск фактически уже "уничтожен под фундамент".

Сложная ситуация и в районе Двуречной, где оккупанты пытаются расширить плацдарм, чтобы создать угрозу для Купянска с севера. Однако для этого врагу нужно навести понтонные переправы, а это им усилиями Сил обороны не удается.

Напомним, 27 мая председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов заявлял, что расположение ВС РФ постоянно отслеживают и аномальной деятельности не наблюдается. В то же время, по его словам, своих надежд продвинуться вглубь Харьковской области Россия и не оставляла.

26 мая мэр Харькова Игорь Терехов информировал, что Россия впервые атаковала город FPV-дроном с боевой частью на базе РПГ.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 мая заявлял, что РФ накапливает 50 тысяч бойцов на Сумском направлении, готовя наступление в этом регионе.