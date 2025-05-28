Командование ВСУ ответило, угрожает ли Харькову наступление 50-тысячного войска РФ

В СМИ сообщили, что из Курской области перебросили 50 тысяч российских военных для нового масштабного наступления. В Харьковской ОВА рассказали о ситуации на направлениях и попытках прорыва врага.

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Четкий ответ относительно угрозы 27 мая дала пресс-служба оперативно-тактической группировки "Харьков".

Командование объяснили, что в медиа со ссылкой на "западных аналитиков" проинформировали о подготовке российской армии к новой масштабной операции. Отмечалось, что РФ перебросила из Курской области к границе 50-тысячную группировку, чтобы выдвинуться на Харьков.

"Эта информация не соответствует действительности. Призываем представителей как отечественных, так и зарубежных медиа тщательно проверять информацию перед публикацией, а при возникновении вопросов обращаться за разъяснениями в коммуникационные подразделения Сил обороны Украины", — заявили в ОТГ "Харьков".

Ситуацию на границе также 27 мая комментировал председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он заверил, что постоянно находится на связи с защитниками, которые отслеживают расположение ВС РФ. Аномальной деятельности со стороны врага не наблюдается.

"Враг, скажем так, и не оставлял своих идей относительно попытки продвинуться вглубь нашей фактически территории по любым направлениям. Постоянно фиксируем и выходы диверсионно-разведывательных групп, и выходы малых соответственно групп, и на бронетехнике", — рассказал Синегубов.

По его словам, последняя массированная попытка прорыва была 15 мая, но фактически они происходят ежедневно. Глава Харьковской ОВА заверил, что украинские Силы обороны крепко держат рубежи.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия накапливает более 50 тысяч бойцов на Сумском направлении. По его словам, в Курской области враг сконцентрировал "самые большие и сильные" войска, чтобы выбить ВСУ с собственной территории и подготовить наступление.

Спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин 27 мая рассказал, что несмотря на большие потери уровень укомплектованности штурмовых подразделений ВС РФ на южном фронте достигает 80-100%.