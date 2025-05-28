Несмотря на огромные потери: штурмовые подразделения РФ укомплектованы на 80-100%, — Волошин (видео)

Уровень укомплектованности штурмовых подразделений ВС РФ на Южном направлении фронта достигает 80-100% несмотря на большие потери на поле боя. Новых штурмовиков готовят в частности на полигонах на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской областей и в Крыму.

Related video

Об этом рассказал спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона 27 мая.

Представитель Сил обороны юга о комплектации подразделений ВС РФ. На видео с 34:30.

По его словам, россияне сосредотачивают на оккупированных частях южных областей определенное количество штурмовиков, которых затем бросают в атаку малыми группами.

"Несмотря на огромные потери, которые враг несет на нашем направлении, а это — буквально 120-150 человек в день и около 50-60 единиц различной техники и вооружения, он все равно продолжает штурмы", — рассказал Владислав Волошин.

Представитель Сил обороны юга объяснил, что для компенсации потерь враг избрал тактику непрерывных наступлений и удержание высокой динамики штурмовых действий. для этого оккупанты используют малые пехотные группы на легкомоторной технике.

"Сегодня в каждой их штурмовой роте уже по штату есть 30-35 мотоциклов для того, чтобы быстро и маневренно перемещаться по полю боя", — сказал Волошин.

Напомним, пресс-офицер 66-й отдельной механизированной бригады имени Мстислава Храброго в опубликованном 27 мая рассказала, что россияне бросили на Лиманское направление хорошо подготовленных бойцов. По ее словам, подразделения 20-й и 1-й танковой армий РФ, которые атакуют украинские позиции на этом участке фронта, хорошо укомплектованы.

Отметим также, вдова военнослужащего так называемой "Донецкой народной республики" и Z-волонтер 26 мая распространила видео, в котором пожаловалась на "штурмы на костылях", для которых российское командование использует раненых солдат.