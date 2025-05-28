Очень мотивированные: ВС РФ бросили на Лиманское направление хорошо подготовленных бойцов

На Лиманском направлении в Донецкой области ВС РФ продолжают штурмы украинских позиций. В основном делают это "двойками", но иногда атакуют и большими группами. Россияне мотивированы и хорошо укомплектованы.

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Об этом в эфире Армия TV рассказала Анастасия Блищик, пресс-офицер 66-й отдельной механизированной бригады имени Мстислава Храброго, бойцы которой держат там оборону.

По ее словам, россияне применяют для штурмов преимущественно пехоту. В основном делают это "двойками". Иногда бывают большие группы — до 12 человек. Различные группы штурмовиков договариваются между собой и идут атаковать одновременно.

"Россияне очень подготовлены на нашем направлении, их учат стрелять. То есть это не то, что они идут со своим оружием и потом не знают, что делать. Нет. Видно, что в их учебных центрах готовят к этому. Их учат, как сбивать из стрелкового оружия дроны. И иногда у них это получается", — сообщила Анастасия Блищик.

Она отметила, что штурмуют украинские позиции подразделения 20-й и 1-й танковой армий РФ. Они очень хорошо укомплектованы. Также новобранцев в подразделении хорошо мотивируют.

"Они очень боятся, потому что у них пути назад нет. Из-за угроз. Если они отказываются идти штурмовать, то тогда им грозит физическая расправа. Их или лупят, или даже расстреливают", — сказала пресс-офицер.

Напомним, что на одном из участков фронта украинским операторам дронов пришлось отражать вражеский штурм на расстоянии в 40 метров. Украинские защитники не растерялись, покинули пульты и взяли в руки автоматы.

Также сообщалось, что боец ВСУ более 2 месяцев скрывался в оккупации. Освобождали его сотрудники СБУ.