Сменили пульты на автоматы: операторы БПЛА ВСУ провели ближний бой и отбили штурм россиян (видео)

На одном из участков фронта украинским операторам дронов пришлось отражать вражеский штурм на расстоянии в 40 метров. Украинские защитники не растерялись, покинули пульты и взяли в руки автоматы.

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Об этом необычном для них бое бойцы рассказали в видео, которое выложили на странице 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

Так, на их позиции неожиданно высадился вражеский десант. Расстояние между врагом и бойцами ВСУ составляло 40 метров. Украинские защитники не растерялись, покинули пульты управления, взяли в руки автоматы и приняли ближний бой, как настоящая пехота.

"В первые минуты я так и думал, что мои ребята — все. Они у меня БПЛАшники, они не пехотинцы", — говорит один из командиров.

Бойцы услышали, как командир кому-то крикнул: "Быстрее, хоть кто-то, потому что их там сейчас **рят". На операторы БПЛА сейчас реагируют с улыбкой: "Ну спасибо, "мотивасьон" нормальный пошел".

Пилоты быстро определили задачу каждому, подготовили гранаты и гранатометы.

"Мы их звали, но они не откликались по рации. Потом мы увидели, как один из оккупантов запрыгнул к ним в траншею и упал. Мы задумались, что случилось. Дальше еще один, и тоже упал. И когда второй упал, на меня вышел боец с позывным "Бареню" и сказал: "Все нормально, мы держимся", — рассказывает командир "Гризли".

Командир рассказывает, что российские оккупанты знали, что на позиции находятся операторы БПЛА и ехали именно за ними. Украинским дронарям удалось ликвидировать 4 россиян. Далее позицию поехали штурмовать россияне на мотоциклах. Их уничтожили.

Операторов БПЛА вывезли на бронеавтомобиле HMMWV. Бойцы забрали раненого, всю аппаратуру и заскочили в автомобиль. Он попал под обстрел и вырвало дверь. Оператор БПЛА "Кэш" во время эвакуации получил ранение. Кое-как на искореженном HMMWV украинские защитники добрались до определенной точки, откуда их забрали собратья, а также впоследствии оттуда же эвакуировали и фактически уничтоженный HMMWV.

Напомним, что боец 59-й бригады ВСУ Дмитрий Чавалах 2 месяца скрывался в оккупированном Херсоне после того, как его подразделение было разбито, а он получил ранения. Вызволяли его сотрудники СБУ.