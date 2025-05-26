Змінили пульти на автомати: оператори БпЛА ЗСУ провели ближній бій і відбили штурм росіян (відео)

На одній з ділянок фронту українським операторам дронів довелося відбивати ворожий штурм на відстані у 40 метрів. Українські захисники не розгубилися, покинули пульти і взяли до рук автомати.

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Про цей незвичний для них бій бійці розповіли у відео, яке виклали на сторінці 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України.

Так, на їхні позиції зненацька висадився ворожий десант. Відстань між ворогом і бійцями ЗСУ складала 40 метрів. Українські захисники не розгубилися, покидали пульти управління, взяли до рук автомати та прийняли ближній бій, як справжня піхота.

"В перші хвилини я так і думав, що мої хлопці — все. Вони в мене БПЛАшники, вони не піхотинці", — каже один з командирів.

Бійці почули, як командир комусь крикнув: "Швидше, хоч хтось, бо їх там зараз **рять". На що оператори БпЛА зараз реагують з посмішкою: "Ну дякуємо, "мотивасьон" нормальний пішов".

Пілоти швидко визначили завдання кожному, підготували гранати і гранатомети.

"Ми їх кликали, але вони не відгукувалися по рації. Потім ми побачили, як один з окупантів застрибнув до них у траншею і впав. Ми задумалися, що трапилося. Далі ще один, і теж впав. І коли другий впав, на мене вийшов боєць з позивним "Бареню" і сказав: "Все нормально, ми тримаємося", — розповідає командир "Грізлі".

Командир розповідає, що російські окупанти знали, що на позиції перебувають оператори БпЛА і їхали саме за ними. Українським дронарям вдалося ліквідувати 4 росіян. Далі позицію поїхали штурмувати росіяни на мотоциклах. Їх знищили.

Операторів БпЛА вивезли на бронеавтомобілі HMMWV. Бійці забрали пораненого, всю апаратуру і заскочили в автомобіль. Він потрапив під обстріл і вирвало двері. Оператор БпЛА "Кеш" під час евакуації отримав поранення. Так-сяк на понівеченому HMMWV українські захисники дісталися до певної точки, звідки їх забрали побратими, а також згодом звідти ж евакуювали і фактично знищений HMMWV.

Нагадаємо, що боєць 59-ї бригади ЗСУ Дмитро Чавалах 2 місяці ховався в окупованому Херсоні після того, як його підрозділ був розбитий, а він отримав поранення. Визволяли його співробітники СБУ.