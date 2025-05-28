Дуже мотивовані: ЗС РФ кинули на Лиманський напрямок добре підготовлених бійців

На Лиманському напрямку на Донеччині ЗС РФ продовжують штурми українських позицій. Здебільшого роблять це "двійками", але іноді атакують і великими групами. Росіяни мотивовані і добре укомплектовані.

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Про це в ефірі Армія TV розповіла Анастасія Блищик, пресофіцерка 66-ї окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго, бійці якої тримають там оборону.

За її словами, росіяни застосовують для штурмів переважно піхоту. Здебільшого роблять це "двійками". Іноді бувають більші групи — до 12 осіб. Різні групи штурмовиків домовляються між собою і йдуть атакувати одночасно.

"Росіяни дуже підготовлені на нашому напрямку, їх вчать стріляти. Тобто це не те, що вони йдуть зі своєю зброєю і потім не знають, що робити. Ні. Видно, що в їхніх навчальних центрах готують до цього. Їх вчать, як збивати зі стрілецької зброї дрони. І подекуди у них це виходить", — повідомила Анастасія Блищик.

Вона зауважила, що штурмують українські позиції підрозділи 20-ї та 1-ї танкової армій РФ. Вони дуже добре укомплектовані. Також новобранців у підрозділі добре мотивують.

"Вони дуже бояться, тому що у них шляху назад немає. Через погрози. Якщо вони відмовляються йти штурмувати, то тоді їм загрожує фізична розправа. Їх або луплять, або навіть розстрілюють", — сказала пресофіцерка.

Нагадаємо, що на одній з ділянок фронту українським операторам дронів довелося відбивати ворожий штурм на відстані у 40 метрів. Українські захисники не розгубилися, покинули пульти і взяли до рук автомати.

Також повідомлялося, що боєць ЗСУ понад 2 місяці переховувався в окупації. Визволяли його співробітники СБУ.