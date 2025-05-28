Попри величезні втрати: штурмові підрозділи РФ укомплектовані на 80-100%, — Волошин (відео)

Рівень укомплектованості штурмових підрозділів ЗС РФ на Південному напрямку фронту сягає 80-100% попри великі втрати на полі бою. Нових штурмовиків готують зокрема на полігонах на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької областей і в Криму.

Related video

Про це розповів речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин в ефірі телемарафону 27 травня.

Речник Сил оборони півдня про комплектацію підрозділів ЗС РФ. На відео з 34:30.

За його словами, росіяни зосереджують на окупованих частинах південних областей певну кількість штурмовиків, яких потім кидають в атаку малими групами.

"Попри величезні втрати, які ворог несе на нашому напрямку, а це — буквально 120-150 осіб за день і близько 50-60 одиниць різної техніки та озброєння, він все одно продовжує штурми", — розповів Владислав Волошин.

Речник Сил оборони півдня пояснив, що для компенсації втрат ворог обрав тактику безперервних наступів та утримання високої динаміки штурмових дій. для цього окупанти використовують малі піхотні групи на легкомоторній техніці.

"Сьогодні в кожній їхній штурмовій роті вже по штату є 30-35 мотоциклів для того, щоб швидко і маневрено переміщуватися полем бою", — сказав Волошин.

Нагадаємо, пресофіцерка 66-ї окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго в опублікованому 27 травня розповіла, що росіяни кинули на Лиманський напрямок добре підготовлених бійців. За її словами, підрозділи 20-ї та 1-ї танкової армій РФ, які атакують українські позиції на цій ділянці фронту, добре укомплектовані.

Зазначимо також, вдова військово так званої "Донецької народної республіки" та Z-волонтерка 26 травня поширила відео, в якому поскаржилася на "штурми на милицях", для яких російське командування використовує поранених солдатів.