"Відправляють в один кінець": Z-волонтерка поскаржилася на "штурми на милицях" в ЗС РФ (відео)

Вдова військового російської армії і волонтерка прокремлівського руху Анна Уварова поширила в мережі відео з пораненими солдатами на милицях з незаконного збройного формування 5-ї окремої мотострілецької бригади імені О. Захарченка, яких командування відправляє на смертельні штурми.

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Відео опублікувало російське видання ASTRA.

У відео заявляється, що поранених штурмовиків російське командування тримає в підвалі. На кадрах можна побачити ворожих військовослужбовців з милицями, а один із них розповідає, що втратив слух.

За словами проросійської волонтерки, солдати на відео належать до військової частини 41698 незаконного збройного формування "Донецька народна республіка", з якої повернення можливе "практично тільки в одному вигляді — вантаж 200".

"Наших хлопців командування відправляє на смерть, добиває тих, хто вижив. Евакуації ніхто не проводить. Вони просто лежать і гниють. Також вони відправляють туди поранених. Тих, які на милицях, які не можуть навіть втекти — їх відправляють в один кінець", — розповіла Уварова.

Вона пригрозила полковнику і командиру 5-ї ОМБр ім. О. Захарченка Фастхутдінову з позивним "Мамай" тим, що "народ підніметься" та "розірве голими руками" командування, що відправляє солдатів "на забій".

"Самі дружини прийдуть і розірвуть вас. Ви забираєте наших чоловіків, батьків дітей, ви та худоба, яка має йти попереду всіх хлопців. Але ви відсиджуєтеся", — заявила Уварова.

До того видання ASTRA з посиланням на джерела повідомляло про "концтабір", який російське командування влаштувало на території покинутої Петровської шахти в Донецьку. За словами співрозмовників медіа, там катували солдатів, які відмовлялися воювати в лавах ЗС РФ, і після цього примушували йти на смертельні штурми.

У березні 2025 року видання також публікувало відеозвернення родичок військовослужбовців 5-ї ОМБр ім. О. Захарченка, які зникли після підвалу в Очеретиному.

Солдатів на милицях ЗС РФ відправляють на штурми систематично

Розвідка Міністерства оборони Великої Британії 2 лютого повідомляла про випадки, коли росіяни штурмують на милицях позиції українських військових. Британські розвідники зазначали, що поранених окупантів кидають на штурми систематично, щоб не обтяжувати перевантажену медичну систему РФ.

Пресслужба оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Національної гвардії України 16 квітня опублікувала кадри того, як РФ кинула в штурм пораненого з палицями замість милиць на Покровському напрямку.

Нагадаємо, Фокус 26 квітня писав про те, як у російській армії карають військових, які відмовляються йти в "м'ясні штурми". В соцмережах поширилося відео покарання окупанта, який "кинув своїх товаришів".