Палиці замість милиць і вперед: НГУ зафіксувала, як РФ кидає у штурм поранених (відео)

На Покровському напрямку помітили штурмовика на "імпровізованих милицях". У Силах оборони наголосили, що Росія "кидає вперед всіх без розбору".

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Деталі та відео з фронту 16 квітня опублікувала пресслужба оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Дрон зафіксував російського окупанта, який спирався на палиці, але впевнено йшов уперед. Зазначається, що він рухався в бік українських позицій під Покровськом на штурм. Командування повідомило, що поранені штурмовики РФ вже частіше потрапляють у поле зору аеророзвідки. Росіяни буквально "шкутильгають" до позицій з палицями або на саморобних милицях.

"Ними рухає страх бути знищеними своїми ж командирами й розуміння, що немає сенсу чекати на евакуацію та єдина надія на українській полон. (…) Їхні командири ставлять ультиматум: або йдеш в бій, або тебе знищать свої ж поплічники", — пояснили в ОСУВ "Хортиця".

Відео зняли аеророзвідники 3 бригади оперативного призначення "Спартан" імені полковника Петра Болбочана Нацгвардії. Військові назвали це черговим доказом, що РФ не шкодує власний особовий склад.

У "Спартані" наголосили, що такий випадок — не перший. Загарбники й раніше рухались в напрямку позицій НГУ попри травми.

На відео видно, як людина у камуфляжі з двома палицями у руках рухається до загородження з колючого дроту, а потім починає тікати.

Нагадаємо, російські окупанти випадково самі себе підірвали у Донецьку. За даними ворожих ЗМІ, інцидент стався 14 квітня, загинули двоє військовослужбовців ЗС РФ.

16 квітня у ДПСУ показали у дії комплекти активних плащів, які їм передав колектив Хмельницької АЕС. "Плащі-невидимки" захищатимуть прикордонників від виявлення за допомогою тепловізорів.