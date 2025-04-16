Захист від тепловізорів: ДПСУ отримала "плащі-невидимки" і показала їх у дії (відео)

Бійці 9-го прикордонного загону імені Січових Стрільців отримали сучасні маскувальні комплекти, що включають так звані "плащі-невидимки", які захищають від виявлення за допомогою тепловізорів.

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Як повідомила 16 квітня пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ), комплекти активних плащів були передані колективом Хмельницької АЕС.

За даними відомства, маскувальне обладнання розроблено спеціально для бойових умов. Комбінезони не обмежують рухів бійців, даючи змогу вільно пересуватися, бігати, повзати та виконувати інші дії, необхідні в бойовій обстановці.

Комплект складається з маскувального плаща, модульної 3D-накидки, тепловідбивних рукавичок і сумки для зберігання. Ключові характеристики екіпіровки включають низьку теплопровідність, захист від інфрачервоного випромінювання, гнучкість, стійкість до тиску, вологи та механічних пошкоджень. Причому матеріали адаптовані для використання в широкому температурному діапазоні та безпечні для тривалого носіння.

Загальна вартість переданих комплектів становить близько 500 тисяч гривень. Їхню закупівлю профінансував колектив Хмельницької атомної електростанції.

"Наразі після проведення відповідних облікових заходів усе майно буде передано бойовому підрозділу, який захищає країну на сході", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 березня пресслужба 56-ї окремої мотопіхотної бригади опублікувала відео про антитепловізійні костюми, які роблять бійців практично невидимими для ворожих тепловізорів і дронів. Зазначалося, що розробка критично важлива для розвідників, штурмових груп, снайперів і евакуаційних команд.

Подібні рішення існують і в російської армії. Аналітики ISW у січні повідомили, що компанія HiderX створює "костюм-невидимку", який маскуватиме і захищатиме солдатів ЗС РФ від українських тепловізорів. Екіпірування буде вкрите невстановленим хімічним складом і повністю створене за російською технологією.