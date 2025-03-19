Невидимі воїни: бійці Сил оборони використовують антитепловізійні костюми (відео)

Розробка критично важлива для розвідників, штурмових груп, снайперів і евакуаційних команд. Це рішення особливо актуальне в холодну пору року.

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Українська 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада робить крок у майбутнє, впроваджуючи антитепловізійні костюми, які роблять бійців практично невидимими для ворожих тепловізорів і дронів. Про це 19 березня повідомила пресслужба підрозділу.

На опублікованому відео, яке з'явилося на сторінці бригади, можна побачити роботу цих інноваційних костюмів. Вони критично важливі для розвідників, штурмових груп, снайперів та евакуаційних команд. В умовах, де один зайвий рух може коштувати життя, можливість залишатися непоміченим вкрай важлива.

"Це не фантастика — це реальність сучасної війни. Антитепловізійні костюми змінюють правила гри на полі бою, роблячи бійців невидимими для ворожих тепловізорів і дронів", — йдеться в коментарях під відео.

Антитепловізійні костюми розроблені таким чином, щоб маскувати тепло тіла бійця, роблячи його невидимим для приладів нічного бачення, тепловізорів і розвідувальних БПЛА. Їхню ефективність уже підтверджено на практиці.

"Такі технології критично важливі для штурмових груп, розвідників, снайперів і навіть евакуаційних місій. І це тільки початок", — зазначили в бригаді.

Особливості розробки

Розробники камуфляжу трохи поділилися інформацією про своє рішення. За словами засновника проєкту "Розвідка" Олександра, костюми насамперед можуть допомогти бійцям залишатися непоміченими під час просування до позицій, які перебувають під візуальним контролем противника. Особливо це актуально в холодну погоду, де теплові сигнатури більш помітні.

"Наші костюми максимально віддзеркалюють теплову сигнатуру навколишнього середовища, а також вони працюють як хамелеони", — сказав засновник проєкту "Розвідка".

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Раніше повідомлялося, що західні фахівці також працюють над аналогічними рішеннями. Наприклад, компанія Teledyne FLIR у 2023 році випробовувала камуфляж, який має зробити військових і армійську техніку "невидимими" для тепловізорів противника.