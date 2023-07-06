Тепловізор не допоможе: новий камуфляж робить солдатів і техніку повністю "невидимими"

Розробники перевіряють, чи може технологія приховати військових від будь-якої оптики, що працює з хвилями різної довжини.

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Компанія Teledyne FLIR тестує камуфляж, який має зробити військових та армійську техніку "невидимими" для тепловізорів противника. Про це повідомляє видання Army Recognition.

Розробник планує вивести на ринок камуфляжні матеріали, які приховують обладнання та персонал у діапазоні різних довжин хвиль, що гарантує безпеку під час бойових дій.

Щоб переконатися, що сітки відповідають вимогам, тестувальники використовують три різні тепловізійні камери FLIR, що працюють на різних довжинах хвиль. Зокрема камуфляж піддають "обробці" тепловізорами FLIR A62/61 з короткими хвилями, FLIR X8500 із середніми та FLIR A70 з довгими хвилями.

Якщо матеріали пройдуть усі необхідні тести, на ринку можуть з'явитися вогнетривкі й антитермічні камуфляжі та маскувальні сітки, які забезпечать бійцям і військовій техніці захист від тепловізорів у нічний час.

Наразі проводяться тести камуфляжної термотканини, яка має захистити військових від дії тепловізорів Фото: Teledyne FLIR Defense

Нагадаємо, у квітні 2023 року стало відомо, що в Україні створили новий плащ-намет для ЗСУ, який маскує від тепловізорів. Тепловідбивне пончо вже протестували при денному світлі в місті на відстані до 50 метрів. Тест показав позитивний результат, а щоб його закріпити, виробники звернулися до військових, щоб ті могли дати остаточне слово. Українські захисники в польових умовах випробували плащі як пасивним інфрачервоним приладом, так і активним із підсвічуванням.

Крім того, нещодавно Teledyne FLIR розробила два нові тепловізори для військових: SeaFLIR 240 і TacFLIR 240. Їхньою особливістю є вдосконалена технологія обробки зображень.