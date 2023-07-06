Тепловизор не поможет: новый камуфляж делает солдат и технику полностью "невидимыми"

Разработчики проверяют, может ли технология скрыть военных от любой оптики, работающей с волнами разной длины.

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Компания Teledyne FLIR тестирует камуфляж, который должен сделать военных и армейскую технику "невидимыми" для тепловизоров противника. Об этом сообщает издание Army Recognition.

Разработчик планирует вывести на рынок камуфляжные материалы, которые скрывают оборудование и персонал в диапазоне различных длин волн, что гарантирует безопасность во время боевых действий.

Чтобы убедиться, что сетки соответствуют требованиям, тестировщики используют три разные тепловизионные камеры FLIR, работающие на разных длинах волн. В частности камуфляж подвергают "обработке" тепловизорами FLIR A62/61 с короткими волнами, FLIR X8500 со средними и FLIR A70 с длинными волнами.

Если материал пройдут все необходимые тесты, на рынке могут появиться огнеупорные и антитермические камуфляжи и маскировочные сетки, которые обеспечат бойцам и военной технике защиту от тепловизоров в ночное время.

Сейчас проводятся тесты камуфляжной термоткани, которая должна защитить военных от действия тепловизоров Фото: Teledyne FLIR Defense

Напомним, в апреле 2023 года стало известно, что в Украине создали новую плащ-палатку для ВСУ, которая маскирует от тепловизоров. Теплоотражающее пончо уже протестировали при дневном свете в городе на расстоянии до 50 метров. Тест показал положительный результат, а чтобы его закрепить, производители обратились к военным, чтобы те могли дать окончательное слово. Украинские защитники в полевых условиях опробовали плащи как пассивным инфракрасным прибором, так и активным с подсветкой.

Кроме того недавно Teledyne FLIR разработала два новых тепловизора для военных SeaFLIR 240 и TacFLIR 240. Их особенностью является усовершенствованная технология обработки изображений.