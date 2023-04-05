Маскує від тепловізора: в Україні створили новий плащ-намет для ЗСУ (відео)

Тепловідбивне пончо вже випробували в польових умовах та отримали на нього патент, аби в майбутньому воєннослужбовці мали змогу ефективно його використовувати для маскування у лісосмузі.

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У Рівному створили тепловідбивне пончо для ЗСУ. Плащ екранує від тепловізора та захищає від вітру та води. Про нову розробку для українських захисників розповідає "Суспільне".

За словами одного із розробників плаща Сергія Смалюка, виріб вже випробували у польових умовах та отримали на нього патент.

"В чотирьох кутках знаходяться великі люверси для трансформації пончо в два типи наметів, для розтяжки тенту. Також в кутках знаходяться люверси для віджиму повітря", — пояснює Сергій Смалюк.

Маскувальну накидку чоловік створив разом із своїм проєкт-партнером. До війни вони займалися пошиттям трикотажного одягу, але після повномасштабного вторгнення РФ перепрофілювалися і почали шити одяг для воєнних.

"Перші зразки, які ми розробляли — це були зимові маскувальні костюми, для них використовувалася вартісна іноземна тканина. Воно дієве, але ціна на таке спорядження була зависока. Тому подальшою ціллю було, щоб суть спорядження була така ж, екранування від тепловізора, але щоб ціна не була такою кусючою", — каже Сергій Смалюк.

Тепловідбивне пончо вже протестували при денному світлі у місті на відстані до 50 метрів. Тест показав позитивний результат, а щоб його закріпити, виробники звернулися до воєнних, щоб ті могли дати своє остаточне слово. Українські захисники в польових умовах випробували плащі як пасивним інфрачервоним приладом, так і активним — з підсвіткою.

"Накидка дійсно працює. Найкраще, певно, використовувати під час пересування — в полі, в лісосмузі. Там, де потрібно швидко забезпечити маскування", — розповідає воєнний з позивним "Хмель".

Такий вигляд має людина у пончо через об'єктив тепловізора.

Вага накидки — 1,5 кг, а її собівартість — до 7,5 тисяч гривень. Наразі розробники отримали замовлення від воєнних з передової.

"Нам дали запит на сотні одиниць такого спорядження. Самотужки — це дуже велика сума виходить. Нашою головною ціллю є не продати хлопцям напряму цей виріб, а приєднати фонди, благодійні організації і, скажемо, небайдужих людей, які б хотіли швидкої перемоги нашої й убезпечення життя хлопців на передовій", — сказав Сергій Смалюк.

Раніше повідомлялося, що на заводі "Маяк" почали виготовляти нові авіаційні боєприпаси для українських захисників. Їх можна скидати з дронів. Зазначається, що боєприпасів створили 2 види. Вони мають різну вагу та різну зону ураження.

Також український державний концерн "Укроборонпром" з однією з країн НАТО започаткував виробництво артилерійських боєприпасів 122-мм калібру.