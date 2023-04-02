Із зоною ураження до 11 метрів: в Україні почали виготовляти боєприпаси для БпЛА (фото)

Нові авіабоєприпаси відрізняються легкістю: є варіанти 0,5 та 1 кг, повідомляють на заводі-виробнику.

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В Україні почали виготовляти нові авіаційні боєприпаси для українських захисників. Про це повідомили на сторінці заводу "Маяк" у фейсбуці.

Зазначається, що боєприпасів створили 2 види. Вони мають різну вагу та різну зону ураження.

"Авіаційні боєприпаси до БПАК осколкової дії: ОБП-23.1 вагою 1 кг, гарантована зона ураження радіусом 11 метрів. ОБП-23.05 вагою 0,5 кг, гарантована зона ураження радіусом 4,5 метра", — йдеться в публікації.

Це боєприпаси осколкової дії, які можна застосовувати з безпілотних авіаційних комплексів. Ними працюють з безпілотників.

Раніше повідомлялося, що український державний концерн "Укроборонпром" з однією з країн НАТО започаткував виробництво артилерійських боєприпасів 122-мм калібру. До цього були 120-мм міни та 125-мм танкові снаряди. Замовлення на боєприпаси "Укроборонпром" отримав від Міноборони України.

Також "Укроборонпром" повідомив про налагодження виробництва за кордоном танкових боєприпасів для українських танків. Першу партію боєприпасів на замовлення Міноборони України вже передали в ЗСУ. 125-мм боєприпас підходить для танків Т-64, Т-72 та Т-80. Це вперше в історії незалежності України почали виробництво таких боєприпасів. Виробництво налагоджено за кордоном із міркувань безпеки, але на виробничій лінії працюють українські конструктори, технологи, токарі та сталеливарники.