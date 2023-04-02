С зоной поражения до 11 метров: в Украине начали производить боеприпасы для БпЛА (фото)

Новые авиабоеприпасы отличаются легкостью: есть варианты 0,5 и 1 кг, сообщают на заводе-производителе.

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В Украине начали производить новые авиационные боеприпасы для украинских защитников. Об этом сообщили на странице завода "Маяк" в Фейсбуке.

Отмечается, что боеприпасы создали 2 вида. Они имеют разный вес и разную зону поражения.

"Авиационные боеприпасы к БПАК осколочного действия: ОБП-23.1 весом 1 кг, гарантированная зона поражения радиусом 11 метров. ОБП-23.05 весом 0,5 кг, гарантированная зона поражения радиусом 4,5 метра", — говорится в публикации.

Это боеприпасы осколочного действия, которые можно использовать из беспилотных авиационных комплексов. Ими работают из беспилотников.

Ранее сообщалось, что украинский государственный концерн "Укроборонпром" с одной из стран НАТО начал производство артиллерийских боеприпасов 122-мм калибра. До этого были 120-мм мины и 125-мм танковые снаряды. Заказ на боеприпасы "Укроборонпром" получил от Минобороны Украины.

Также "Укроборонпром" сообщил о налаживании производства за границей танковых боеприпасов для украинских танков. Первую партию боеприпасов по заказу Минобороны Украины уже передали в ВСУ. 125-мм боеприпас подходит для танков Т-64, Т-72 и Т-80. Это впервые в истории независимости Украины начало производство таких боеприпасов. Производство налажено за границей из соображений безопасности, но на производственной линии работают украинские конструкторы, технологи, токари и сталелитейщики.