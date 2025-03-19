Невидимые воины: бойцы Сил обороны используют антитепловизионные костюмы (видео)

Разработка критически важна для разведчиков, штурмовых групп, снайперов и эвакуационных команд. Данное решение особенно актуально в холодное время года.

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Украинская 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада делает шаг в будущее, внедряя антитепловизионные костюмы, которые делают бойцов практически невидимыми для вражеских тепловизоров и дронов. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба подразделения.

На опубликованном видео, которое появилось на странице бригады, можно увидеть работу этих инновационных костюмов. Они критически важны для разведчиков, штурмовых групп, снайперов и эвакуационных команд. В условиях, где одно лишнее движение может стоить жизни, возможность оставаться незамеченным предельно важно.

"Это не фантастика — это реальность современной войны. Антитепловизионные костюмы меняют правила игры на поле боя, делая бойцов невидимыми для вражеских тепловизоров и дронов", — говорится в комментариях под видео.

Антитепловизионные костюмы разработаны таким образом, чтобы маскировать тепло тела бойца, делая его невидимым для приборов ночного видения, тепловизоров и разведывательных БПЛА. Их эффективность уже подтверждена на практике.

"Такие технологии критически важны для штурмовых групп, разведчиков, снайперов и даже эвакуационных миссий. И это только начало", — отметили в бригаде.

Особенности разработки

Разработчики камуфляжа немного поделились информацией о своем решении. По словам основателя проекта "Разведка" Александра, костюмы прежде всего могут помочь бойцам оставаться незамеченными во время продвижения к позициям, которые находятся под визуальным контролем противника. Особенно это актуально в холодную погоду, где тепловые сигнатуры более заметны.

"Наши костюмы максимально отзеркаливают тепловую сигнатуру окружающей среды, а также они работают как хамелеоны", — сказал основатель проекта "Разведка".

Важно

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Ранее сообщалось, что западные специалисты также работают над аналогичными решениями. Например, компания Teledyne FLIR в 2023 году испытывала камуфляж, который должен сделать военных и армейскую технику "невидимыми" для тепловизоров противника.