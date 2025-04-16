Защита от тепловизоров: ГПСУ получила "плащи-невидимки" и показала их в действии (видео)

Бойцы 9-го пограничного отряда имени Сечевых Стрельцов получили современные маскировочные комплекты, включающие так называемые "плащи-невидимки", защищающие от обнаружения с помощью тепловизоров.

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Как сообщила 16 апреля пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), комплекты активных плащей были переданы коллективом Хмельницкой АЭС.

По данным ведомства, маскировочное оборудование разработано специально для боевых условий. Комбинезоны не ограничивают движения бойцов, позволяя свободно передвигаться, бегать, ползать и выполнять другие действия, необходимые в боевой обстановке.

Комплект состоит из маскировочного плаща, модульной 3D-накидки, теплоотражающих перчаток и сумки для хранения. Ключевые характеристики экипировки включают низкую теплопроводность, защиту от инфракрасного излучения, гибкость, устойчивость к давлению, влаге и механическим повреждениям. Причем материалы адаптированы для использования в широком температурном диапазоне и безопасны для длительного ношения.

Общая стоимость переданных комплектов составляет около 500 тысяч гривен. Их закупку профинансировал коллектив Хмельницкой атомной электростанции.

"Сейчас после проведения соответствующих учетных мероприятий все имущество будет передано боевому подразделению, которое защищает страну на востоке", — говорится в сообщении.

Напомним, 19 марта пресс-служба 56-я отдельной мотопехотной бригады опубликовала видео о антитепловизионных костюмах, которые делают бойцов практически невидимыми для вражеских тепловизоров и дронов. Отмечалось, что разработка критически важна для разведчиков, штурмовых групп, снайперов и эвакуационных команд.

Подобные решения существуют и у российской армии. Аналитики ISW в январе сообщили, что компания HiderX создает "костюм-невидимку", который будет маскировать и защищать солдат ВС РФ от украинских тепловизоров. Экипировка будет покрыта неустановленным химическим составом и полностью создан по российской технологии.