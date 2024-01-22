РФ создает "костюм-невидимку" для своих солдат: как изменится ситуация на поле боя

"Костюм-невидимка" будет защищать российских военных от украинских тепловизоров на фронте. Разработка будет весить около 350 граммов и сможет поместиться в карман, рассказали аналитики Института изучения войны.

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В России разрабатывают "костюм-невидимку" для Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 21 января.

19 января российское издание ТАСС заявило, что компания HiderX создает "костюм-невидимку", который будет маскировать и защищать российских солдат от украинских тепловизоров.

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"Костюм-невидимка": что известно

По информации разработчика HiderX, костюм будет покрыт неустановленным химическим составом и полностью создан по российской технологии. Костюм будет весить около 350 граммов и сможет поместиться в карман. Тестирование "костюма-невидимки" может быть завершено до конца января 2024 года.

Напомним, 19 января в Центре национального сопротивления рассказали, что на временно оккупированных территориях Донецкой области российские военные падают духом из-за больших потерь среди живой силы и боевой техники. В частности, это способствовало уменьшению эффективности боевого использования армии.

22 января офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий заявил, что за четыре месяца Вооруженные силы Российской Федерации потеряли в Авдеевке столько военных, сколько СССР за день лет войны в Афганистане. По его словам, после войны произошел распад Советского Союза, поэтому такая же судьба ждет Россию.