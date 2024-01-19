В рядах ВС РФ стремительно падает моральный дух из-за колоссальных потерь, — ЦНС

В Центре нацсопротивления говорят, что российские военные употребляют алкоголь и наркотики, после чего они покидают боевые позиции на линиях фронта. По состоянию на 19 января, по информации Генштаба, потери личного состава ВС РФ с начала вторжения оцениваются в 374,5 тыс. человек.

Related video

На временно оккупированных территориях Донецкой области все больше оккупантов падают духом из-за больших потерь среди живой силы и военной техники. Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.

Отмечается, что за последний месяц значительно уменьшилась эффективность боевого использования армии. Причиной этому большие потери в войне против Украины.

Важно

"Шокирована": в РФ получили урну с прахом и пожаловались на розыгрыш, — соцсети

Кроме того, комендатура российской армии, которая якобы обеспечивает правопорядок и военную дисциплину, начала задерживать за уголовное правонарушение военных.

В Центре нацсопротивления говорят, что военные РФ продолжают употреблять алкогольные напитки и наркотики. Кроме того, они оставляют боевые позиции на линиях фронта.

Потери в российской армии

Каждый день армия России страдает от потерь как живой силы, так и своей военной техники. По информации Генштаба ВСУ на 19 января, ориентировочные потери оккупантов составляют 374,5 тысячи военных.

Только за последние сутки украинские военные ликвидировали 920 оккупантов. Кроме того, враг уже потерял более 6,1 тысячи танков и 11,4 тысячи боевых бронированных машин.

Среди прочего, как рассказывал в интервью Фокусу полковник ВСУ Петр Черняк, в российской армии снизилась мотивация, впрочем не настолько, чтобы оккупанты устраивали бунты.

Впрочем большие потери не влияют на оккупантов, ведь они и в дальнейшем готовы умирать, а информацию Генштаба ВСУ о потерях они воспринимают как украинскую пропаганду.

Напомним, недавно в украинской разведке ответили, сколько времени необходимо для восстановления российской армии. В частности, чтобы восстановить свой потенциал, который был до начала полномасштабного вторжения на территорию Украины, РФ нужно от 5 до 10 лет.

Также в конце декабря Украина впервые опубликовала имена пленных оккупантов, от обмена которых отказалась Российская Федерация. В списке указаны имена 200 военных РФ и их даты рождения. Так, самому молодому военнопленному только недавно исполнилось 19 лет.