"Потребуется несколько лет": в ГУР рассказали, сколько времени нужно РФ для восстановления армии
По словам представителя разведки Вадима Скибицкого, чтобы восстановить потенциал сухопутных войск РФ, который был перед началом широкомасштабной агрессии, ей потребуется от пяти до десяти лет.
Восстановление численности пехоты и арсенала России, утраченных в начале масштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, потребует несколько лет. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью изданию "РБК-Украина".
"По нашим подсчетам, чтобы восстановить потенциал сухопутных войск РФ, который был перед началом широкомасштабной агрессии, ей потребуется от пяти до десяти лет. Чтобы восстановить арсенал высокоточного вооружения – на это тоже нужно три-пять лет", — отметил он.
Согласно высказыванию Скибицкого, заслугой ВСУ стало то, что мы предотвратили подготовку российской военной машины к агрессии не только против нашей страны, но и против других государств.
Скибицкий также заверил, что поддержка от стран Запада будет продолжена.
"Да, однозначно. У меня нет сомнений. Помощь будет разноплановой — это вооружение, военная техника, обучение, другие силы и средства для усиления наших способностей, чтобы мы могли защитить наше государство и освободить те территории, которые сейчас временно находятся в оккупации Российской Федерацией", – отметил он.
Представитель ГУР подчеркнул, что наши союзники и партнеры осознают, что без их поддержки вести войну с Российской Федерацией будет очень трудно, а в некоторых областях — практически невозможной.
"На сегодняшний день высокоточное вооружение, которое мы имеем — это все западного производства. Боеприпасы 155 калибра — это тоже в основном производства других стран. И они понимают, что мы сейчас реально сдерживаем Россию", — успокоил он.
В этом же интервью представитель ГУР объяснил, почему РФ говорит о готовности к переговорам. По словам Вадима Скибицкого, риторика России относительно этого вопроса в основном направлена именно на страны Запада и Глобального Юга. Для Украины неприемлемы условия, которые предлагает враг.