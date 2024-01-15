"Буде потрібно кілька років": у ГУР розповіли, скільки часу потрібно РФ для відновлення армії

За словами представника розвідки Вадима Скібіцького, щоб відновити потенціал сухопутних військ РФ, який був перед початком широкомасштабної агресії, їй знадобиться від п'яти до десяти років.

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Відновлення чисельності піхоти й арсеналу Росії, втрачених на початку масштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року, потребуватиме кілька років. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

"За нашими підрахунками, щоб відновити потенціал сухопутних військ РФ, який був перед початком широкомасштабної агресії, їй буде потрібно від п'яти до десяти років. Щоб відновити арсенал високоточного озброєння — на це теж потрібно три-п'ять років", — зазначив він.

Згідно з висловлюванням Скібіцького, заслугою ЗСУ стало те, що ми запобігли підготовці російської військової машини до агресії не тільки проти нашої країни, а й проти інших держав.

Скібіцький також запевнив, що підтримку від країн Заходу буде продовжено.

"Так, однозначно. У мене немає сумнівів. Допомога буде різноплановою — це озброєння, військова техніка, навчання, інші сили і засоби для посилення наших спроможностей, щоб ми могли захистити нашу державу і звільнити ті території, які зараз тимчасово перебувають в окупації Російською Федерацією", — зазначив він.

Представник ГУР наголосив, що наші союзники та партнери усвідомлюють, що без їхньої підтримки вести війну з Російською Федерацією буде дуже важко, а в деяких областях — практично неможливо.

"На сьогодні високоточне озброєння, яке ми маємо — це все західне виробництво. Боєприпаси 155 калібру — це теж в основному виробництва інших країн. І вони розуміють, що ми зараз реально стримуємо Росію", — заспокоїв він.

У цьому ж інтерв'ю представник ГУР пояснив, чому РФ говорить про готовність до переговорів. За словами Вадима Скібіцького, риторика Росії щодо цього питання здебільшого спрямована саме на країни Заходу та Глобального Півдня. Для України неприйнятні умови, які пропонує ворог.