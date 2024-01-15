"Сомнений нет": партнеры продолжат оказывать помощь Украине для борьбы с РФ, – ГУР

По словам представителя разведки Вадима Скибицкого, помощь будет разноплановой, включая вооружение и военную технику, чтобы ВСУ могли освободить территории под оккупацией.

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Партнеры будет продолжать поддерживать Украину в сопротивлении действиям российским оккупантам, не только предоставляя военное оборудование, но и обеспечивая обучение для ВСУ. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина".

По его словам, союзники однозначно продолжат поддерживать Киев в этой войне.

"У меня нет сомнений. Помощь будет разноплановой – это вооружение, военная техника, обучение, другие силы и средства для усиления наших способностей, чтобы мы могли защитить наше государство и освободить те территории, которые сейчас временно находятся в оккупации Российской Федерацией", – ответил Скибицкий на вопрос, сохранится ли помощь.

Согласно его заявлению, союзники Украины осознают, что противостоять оккупантам без их поддержки очень непросто, а в некоторых областях даже является практически невозможным.

Скибицкий также отметил, что на данный момент высокоточное вооружение, которое использует ВСУ на фронте, представлено преимущественно продукцией западных производителей. То же самое относится и к боеприпасам калибра 155 мм, которые в основном также являются продукцией других стран.

В этом же интервью представитель ГУР объяснил, почему РФ говорит о готовности к переговорам. По словам Вадима Скибицкого, риторика России относительно этого вопроса в основном направлена именно на страны Запада и Глобального Юга. Для Украины неприемлемы условия, которые предлагает враг.