От них отказалась РФ: Украина впервые опубликовала имена пленных оккупантов (список)

Всего в списке 200 человек. Известно, самому младшему пленному 19 лет, а самому старшему — 60.

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Украинский государственный проект "Хочу жить", который принимает обращения оккупантов по сдаче в плен, опубликовал имена военных РФ вычеркнутых из российского списка на обмен. Соответствующий список пленных оккупантов опубликовали в Telegram-канале проекта.

В частности, это впервые, когда Украина публикует имена российских солдат, которых Российская Федерация не хочет возвращать на Родину. В списке указаны имена 200 военных РФ и их даты рождения.

Так, самому молодому военнопленному лишь недавно исполнилось 19 лет. Самому старшему пленному военному РФ — 60 лет. В целом средний возраст пленных около 39 лет.

В проекте Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными отмечают, что отказывая в обмене военных Россия нарушает свой же армейский устав.

Фото: Проект «Хочу жить»

Фото: Проект «Хочу жить»

Они отметили 23 пункт Устава внутренней службы ВС РФ в котором говорится, что российские командиры и начальники должны принять меры, чтобы освободить своих военных в соответствии с международным гуманитарным правом.

Сообщается, что в государственном проекте готовы систематически публиковать имена пленных российских военных, на возвращение которых Россия отказывается давать разрешение.

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Напомним, еще 13 октября в украинской разведке рассказывали, что Россия не ценит жизнь своих военных, которые попадают в плен в Украине. К примеру, даже когда Украина первой предлагала передать тяжелобольных или раненых оккупантов РФ — отказывались забирать всех людей.

Представитель ГУР Андрей Юсов отмечал, что Украина готова в обмен на украинских военных отдать пленных российских военных.

Между тем украинские журналисты показывали, в каких условиях находятся военнопленные оккупанты в Украине. Так, раненые лица имеют доступ к медицинской помощи, в свободное время пленные военным РФ могут позаниматься на спортивной площадке.

Также оккупанты имеют возможность работать и получать за это зарплату. Все заработанные деньги они могут потратить в лагерном магазине.