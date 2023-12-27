Від них відмовилася РФ: Україна вперше опублікувала імена полонених окупантів (список)

Загалом у списку 200 осіб. Відомо, наймолодшому полоненому 19 років, а найстаршому — 60.

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Український державний проєкт "Хочу жити", який приймає звернення окупантів щодо здачі у полон, опублікував імена військових РФ викреслених із російського списку на обмін. Відповідний список полонених окупантів опублікували у Telegram-каналі проєкту.

Зокрема, це вперше, коли Україна публікує імена російських солдатів, яких Російська Федерація не хоче повертати на Батьківщину. У списку зазначено імена 200 військових РФ та їх дати народження.

Так, наймолодшому військовополоненому лише недавно виповнилося 19 років. Найстаршому полоненому військовому РФ — 60 років. Загалом середній вік полонених близько 39 років.

У проєкті Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими зазначають, що відмовляючи в обміні військових Росія порушує свій же армійський статут.

Фото: Проєкт «Хочу жить»

Фото: Проєкт «Хочу жить»

Вони наголосили на 23 пункті Статуту внутрішньої служби ЗС РФ у якому йдеться, що російські командири та начальники повинні вжити заходи, аби звільнити своїй військових відповідно до міжнародного гуманітарного права.

Повідомляється, що у державному проєкті готові систематично публікувати імена полонених російських військових, на повернення яких Росія відмовляється давати дозвіл.

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Нагадаємо, ще 13 жовтня в українській розвідці розповідали, що Росія не цінує життя своїй військових, які потрапляють у полон в Україні. До прикладу, навіть коли Україна першою пропонувала передати тяжкохворих або поранених окупантів РФ — відмовлялися забирати всіх людей.

Представник ГУР Андрій Юсов наголошував на тому, що Україна готова в обмін на українських військових віддати полонених російських військових.

Тим часом українські журналісти показували, у яких умовах перебувають військовополонені окупанти в Україні. Так, поранені особи мають доступ до медичної допомоги, у вільний час полонені військовим РФ можуть позайматися на спортивному майданчику.

Також окупанти мають можливість працювати та отримувати за це зарплату. Всі зароблені гроші вони можуть витратити у табірному магазині.