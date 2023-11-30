"Дослужу до пенсії" у ЗС РФ: як живуть полонені в Україні та про що шкодують (фоторепортаж)

За словами 29-річного офіцера-десантника Костянтина, перед його підрозділом нібито стояло завдання блокувати Київ без стрільби. А за невдалу операцію відповідальні російські генерали.

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Поранені російські військовополонені, потрапивши в табір, можуть розраховувати на медичну допомогу. У вільний від роботи час для них є спортивний майданчик. На роботі вони збирають меблі та клеять паперові пакети, за що отримують 8 доларів на місяць, а гроші витрачають у табірному магазині. Про це розповідається в репортажі УНІАН.

Полонені РФ у їдальні

Артем із Бурятії

Артем

22-річний російський засуджений Артем, який відбував семирічне ув'язнення в Бурятії за кількома звинуваченнями — від несплати аліментів до крадіжки, — вирішив підписати з Міноборони РФ контракт і через пів року отримати амністію. Але опинився в таборі для військовополонених росіян.

Зараз він протягом шести днів на тиждень робить крісла.

У складі окупаційного угруповання він воював під Лиманом, на Куп'янському напрямку. Разом із групою інших здався в полон, бо "боєкомплект скінчився, все заклинило, підтримка була, але здалися, бо не було чим воювати".

Тепер він каже, що шкодує, що не досидів термін у російській в'язниці.

"Що на війні хорошого? Тут убивають. Я до війни особливо не заглиблювався, що в Україні відбувається", — сказав він у відповідь на запитання журналіста.

Іван із Челябінська

Іван

Виходець із Челябінська Іван зараз клеїть паперові пакети. До лав ЗС РФ він потрапив не, як 30% військовополонених, із в'язниці — записався добровольцем.

За його словами, пояснити своє рішення він не може.

"Не знаю, з якими думками йшов. Ні з якими... допомогти народу "ДНР" і "ЛНР", який утискають, жили люди, захотіли свою автономну республіку...", — пояснив він, додавши, що більше воювати все ж не має наміру.

Отримав поранення мінометним снарядом і зламав ногу. Залишившись на позиції, потрапив у полон, розповів свою історію Іван.

Крім 8 доларів на місяць, які отримують військовополонені, у кожного є рахунок, який можуть поповнити родичі.

"Або вони можуть заробити ці гроші, працюючи, і купити в табірному магазині продукти. Дуже популярні — цукерки, цигарки та газована вода", — пояснив представник Координаційного штабу з поводження з військовополоненими Петро Яценко.

Російські військовополонені на роботі Спортмайданчик

За його словами, військовополоненим надають можливість подзвонити близьким (у присутності співробітника табору).

Ті деякі, які погодилися поговорити з журналістами, наполягають на тому, що нікого не вбивали.

Російські військовополонені

Офіцер-десантник Костянтин

Костянтин Фото: УНІАН

29-річний офіцер-десантник Костянтин, який на початку повномасштабного вторгнення був на Київщині та потрапив у полон у вересні минулого року під Куп'янськом, стверджує, що нібито, згідно з вказівкою командування, його підрозділ не мав "вступати у стрілецькі бої", а "просто блокувати" місто гранатами зі сльозогінним газом.

З його слів, згідно з наказом, потрібно було захопити в Києві будівлі з персоналом — гауптвахти, Нацполіція тощо.

"Перед нами стояло завдання просто блокувати місто, без стрілкотні, — пояснив він. — Видали гранати зі сльозогінним газом. Інтенсивних боїв у мене не було. Коли ми намагалися зайти в Київ через ірпінський міст, просто отримали там мінометний вогонь і відійшли".

Табірні нари

Він стверджує, що не знає про події в Ірпені, попри те, що в цьому районі перебував його підрозділ. Невдале захоплення Києва, вважає він, на совісті російських генералів.

У разі обміну чоловік збирається "дослужити до пенсії" в лавах російської армії.

Сергій із Горлівки

Сергій із Горлівки

Уродженець Горлівки воював на посаді стрільця, помічника гранатометника. При цьому він стверджує, що займався евакуацією і надавав медичну допомогу.

У полоні опинився після того, як у червні 2023 року наступив на міну.

Він розраховує, що його обміняють, а воювати не зможе, бо інвалід.

Сергій із Горлівки

На запитання, як би вчинив, якби довелося знову обирати, відповів: "Я б у 2013-му році не влаштовувався в МНС і не жив би в Україні".

Нагадаємо, що, за словами хірурга Віктора зі стабілізаційної групи ЗСУ, багато українських солдатів після поранень встають назад у стрій.

Також повідомлялося, що Путін не піде на мирну угоду в Україні до виборів у США 2024 року, оскільки розраховує на перемогу Трампа.