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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Дослужу до пенсії" у ЗС РФ: як живуть полонені в Україні та про що шкодують (фоторепортаж)

Російський військовополонений
Фото: УНІАН | Російський військовополонений

За словами 29-річного офіцера-десантника Костянтина, перед його підрозділом нібито стояло завдання блокувати Київ без стрільби. А за невдалу операцію відповідальні російські генерали.

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Поранені російські військовополонені, потрапивши в табір, можуть розраховувати на медичну допомогу. У вільний від роботи час для них є спортивний майданчик. На роботі вони збирають меблі та клеять паперові пакети, за що отримують 8 доларів на місяць, а гроші витрачають у табірному магазині. Про це розповідається в репортажі УНІАН.

Полонені РФ у їдальні Fullscreen
Полонені РФ у їдальні

Артем із Бурятії

Артем Fullscreen
Артем

22-річний російський засуджений Артем, який відбував семирічне ув'язнення в Бурятії за кількома звинуваченнями — від несплати аліментів до крадіжки, — вирішив підписати з Міноборони РФ контракт і через пів року отримати амністію. Але опинився в таборі для військовополонених росіян.

Зараз він протягом шести днів на тиждень робить крісла.

У складі окупаційного угруповання він воював під Лиманом, на Куп'янському напрямку. Разом із групою інших здався в полон, бо "боєкомплект скінчився, все заклинило, підтримка була, але здалися, бо не було чим воювати".

Тепер він каже, що шкодує, що не досидів термін у російській в'язниці.

"Що на війні хорошого? Тут убивають. Я до війни особливо не заглиблювався, що в Україні відбувається", — сказав він у відповідь на запитання журналіста.

Іван із Челябінська

Іван Fullscreen
Іван

Виходець із Челябінська Іван зараз клеїть паперові пакети. До лав ЗС РФ він потрапив не, як 30% військовополонених, із в'язниці — записався добровольцем.

За його словами, пояснити своє рішення він не може.

"Не знаю, з якими думками йшов. Ні з якими... допомогти народу "ДНР" і "ЛНР", який утискають, жили люди, захотіли свою автономну республіку...", — пояснив він, додавши, що більше воювати все ж не має наміру.

Отримав поранення мінометним снарядом і зламав ногу. Залишившись на позиції, потрапив у полон, розповів свою історію Іван.

Крім 8 доларів на місяць, які отримують військовополонені, у кожного є рахунок, який можуть поповнити родичі.

"Або вони можуть заробити ці гроші, працюючи, і купити в табірному магазині продукти. Дуже популярні — цукерки, цигарки та газована вода", — пояснив представник Координаційного штабу з поводження з військовополоненими Петро Яценко.

Російські військовополонені на роботі Fullscreen
Російські військовополонені на роботі
Спортмайданчик Fullscreen
Спортмайданчик
Російські військовополонені на роботі
Спортмайданчик

За його словами, військовополоненим надають можливість подзвонити близьким (у присутності співробітника табору).

Ті деякі, які погодилися поговорити з журналістами, наполягають на тому, що нікого не вбивали.

Російські військовополонені Fullscreen
Російські військовополонені

Офіцер-десантник Костянтин

Костянтин, полонений вс рф Fullscreen
Костянтин
Фото: УНІАН

29-річний офіцер-десантник Костянтин, який на початку повномасштабного вторгнення був на Київщині та потрапив у полон у вересні минулого року під Куп'янськом, стверджує, що нібито, згідно з вказівкою командування, його підрозділ не мав "вступати у стрілецькі бої", а "просто блокувати" місто гранатами зі сльозогінним газом.

З його слів, згідно з наказом, потрібно було захопити в Києві будівлі з персоналом — гауптвахти, Нацполіція тощо.

"Перед нами стояло завдання просто блокувати місто, без стрілкотні, — пояснив він. — Видали гранати зі сльозогінним газом. Інтенсивних боїв у мене не було. Коли ми намагалися зайти в Київ через ірпінський міст, просто отримали там мінометний вогонь і відійшли".

Табірні нари Fullscreen
Табірні нари

Він стверджує, що не знає про події в Ірпені, попри те, що в цьому районі перебував його підрозділ. Невдале захоплення Києва, вважає він, на совісті російських генералів.

У разі обміну чоловік збирається "дослужити до пенсії" в лавах російської армії.

Сергій із Горлівки

Сергій із Горлівки Fullscreen
Сергій із Горлівки

Уродженець Горлівки воював на посаді стрільця, помічника гранатометника. При цьому він стверджує, що займався евакуацією і надавав медичну допомогу.

У полоні опинився після того, як у червні 2023 року наступив на міну.

Він розраховує, що його обміняють, а воювати не зможе, бо інвалід.

Сергій із Горлівки Fullscreen
Сергій із Горлівки

На запитання, як би вчинив, якби довелося знову обирати, відповів: "Я б у 2013-му році не влаштовувався в МНС і не жив би в Україні".

Нагадаємо, що, за словами хірурга Віктора зі стабілізаційної групи ЗСУ, багато українських солдатів після поранень встають назад у стрій.

Також повідомлялося, що Путін не піде на мирну угоду в Україні до виборів у США 2024 року, оскільки розраховує на перемогу Трампа.