У лавах ЗС РФ стрімко падає моральний дух через колосальні втрати, — ЦНС

У Центрі нацспротиву кажуть, що російські військові вживають алкоголь і наркотики, після чого вони залишають бойові позиції на лініях фронту. Станом на 19 січня, за інформацією Генштабу, втрати особового складу ЗС РФ від початку вторгнення оцінюються у 374,5 тис. осіб.

Related video

На тимчасово окупованих територіях Донецької області все більше окупантів падають духом через великі втрати серед живої сили та військової техніки. Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

Зазначається, що за останній місяць значно зменшилася ефективність бойового використання армії. Причиною цьому великі втрати у війні проти України.

Важливо

"Шокована": у РФ отримали урну з прахом і поскаржились на розіграш, — соцмережі

Окрім того, комендатура російської армії, яка начебто забезпечує правопорядок та військову дисципліну, почала затримувати за кримінальне правопорушення військових.

У Центрі нацспротиву кажуть, що військові РФ продовжують вживати алкогольні напої та наркотики. Окрім того, вони залишають бойові позиції на лініях фронту.

Втрати у російській армії

Кожного дня армія Росії потерпає від втрат як живої сили, так і своєї військової техніки. За інформацією Генштабу ЗСУ на 19 січня, орієнтовні втрати окупантів становлять 374,5 тисячі військових.

Лише за останню добу українські військові ліквідували 920 окупантів. Окрім того, ворог вже втратив понад 6,1 тисячі танків та 11,4 тисячі бойових броньованих машин.

Серед іншого, як розповідав в інтерв’ю Фокусу полковник ЗСУ Петро Черняк, у російській армії знизилася мотивація, втім не настільки, аби окупанти влаштовували бунти.

Втім великі втрати не впливають на окупантів, адже вони й надалі готові помирати, а інформацію Генштабу ЗСУ про втрати вони сприймають як українську пропаганду.

Нагадаємо, нещодавно в українській розвідці відповіли, скільки часу необхідно для відновлення російської армії. Зокрема, аби відновити свій потенціал, який був до початку повномасштабного вторгнення на територію України, РФ потрібно від 5 до 10 років.

Також наприкінці грудня Україна вперше опублікувала імена полонених окупантів, від обміну яких відмовилася Російська Федерація. У списку зазначено імена 200 військових РФ та їх дати народження. Так, наймолодшому військовополоненому лише недавно виповнилося 19 років.