"Шокована": у РФ отримали урну з прахом і поскаржились на розіграш, — соцмережі

32-річний росіянин пішов воювати проти українців і почав конфліктувати з іншими військовими. Після цього його матір отримала посилку, яка її налякала і шокувала.

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Громадянка РФ відправила сина воювати проти українців і у січні 2024 року отримала урну з прахом. Жінка вважає, що з неї насміялись, оскільки кілька днів тому говорила з поки ще живим росіянином. Про деталі інциденту розповів полковник ЗСУ Анатолій Штефан з позивним "Штірліц" у Telegram-каналі.

Анатолій Штефан опублікував скриншот повідомлення з групи "Мобилизованные / Новости / СВО" — орієнтовно, група створена у одній з заборонених соцмереж. Авторка допису — росіянка на ім'я Світлана Леонідівна, прізвище не вказане. Жінка розповіла пригоду, яка з нею сталась.

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Зі слів росіянки, її 32-річний син пішов на війну проти українців і перебуває на лінії фронту у якості медика. Вона з ним регулярно спілкується телефоном і дуже переживає, щоб він не загинув під час бойових дій.

Днями жінка отримала посилку, яку надіслали військові з того ж підрозділу, де воює син. Вони начебто хотіли її "підтримати": запакували прах сина в металеву урну темно-зеленого кольору. На урні — табличка, на якій вказано його ім'я — Володимир Володимирович (прізвище не видно), рік народження — 1991 рік (число не видно), дата смерті — 30 грудня 2023 року.

Втрати ЗС РФ - росіянка отримала урну з прахом Фото: Анатолій Штефан "Штірліц"/Telegram

Росіянка пережила "шок", а також "страх, пустоту, відчай". Однак згодом згадала, що кілька днів тому говорила з сином і зрозуміла, що щось не те. На її думку, хтось над нею "зло" пожартував через якісь негаразди з військовою службою. Вона пообіцяла, що жартівника покарає поліція, але не вказала, чи відкривала урну і чи був там прах якоїсь невідомої особи.

Скарга росіянки на отримання урни з прахом Фото: Анатолій Штефан "Штірліц"/Telegram

Анатолій Штефан не повідомив, коли саме отримав скриншот допису росіянки і яким є прізвище фігурантів. Полковник лише високо оцінив подібну пригоду.

"Гарний флешмоб, як не крути", — сказав він.

Зазначимо, інформацію про долю росіян можна відшукати у Telegram-каналі "Не жди меня из Украины". З грудня 2023 року по 18 січня 2024 року серед дописів відшукалось 18 громадян РФ, яких звали "Володимир Володимирович" і які загинули на російсько-українській війні.

Втрати ЗС РФ — деталі

Зазначимо, згідно з ранковим звітом Генштабу ЗСУ станом на 18 січня ЗС РФ за два роки війни втратили більш як 370 тис. осіб пораненими та загиблими. 21 грудня 2023 року це число складало більш як 350 тис. осіб: тобто менш як за місяць російська армія втратила ще "плюс" 20 тис. громадян.

3 січня розслідувачі встановили, що ЗС РФ позбулись на війні 785 критичних цілей. Про втрату живої сили можна більше дізнатись з даних Росстату: вони показують, як різко зросла смертність серед громадян чоловічої статі призовного віку.