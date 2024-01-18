"Шокирована": в РФ получили урну с прахом и пожаловались на розыгрыш, — соцсети

32-летний россиянин пошел воевать против украинцев и начал конфликтовать с другими военными. После этого его мать получила посылку, которая ее напугала и шокировала.

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Гражданка РФ отправила сына воевать против украинцев и в январе 2024 года получила урну с прахом. Женщина считает, что над ней насмеялись, поскольку несколько дней назад говорила с пока еще живым россиянином. О деталях инцидента рассказал полковник ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" в Telegram-канале.

Анатолий Штефан опубликовал скриншот сообщения из группы "Мобилизованные / Новости / СВО" — ориентировочно, группа создана в одной из запрещенных соцсетей. Автор сообщения — россиянка по имени Светлана Леонидовна, фамилия не указана. Женщина рассказала приключение, которое с ней произошло.

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По словам россиянки, ее 32-летний сын пошел на войну против украинцев и находится на линии фронта в качестве медика. Она с ним регулярно общается по телефону и очень переживает, чтобы он не погиб во время боевых действий.

На днях женщина получила посылку, которую прислали военные из того же подразделения, где воюет сын. Они якобы хотели ее "поддержать": упаковали прах сына в металлическую урну темно-зеленого цвета. На урне — табличка, на которой указано его имя — Владимир Владимирович (фамилия не видна), год рождения — 1991 год (число не видно), дата смерти — 30 декабря 2023 года.

Потери ВС РФ — россиянка получила урну с прахом Фото: Анатолій Штефан "Штірліц"/Telegram

Россиянка пережила "шок", а также "страх, пустоту, отчаяние". Однако впоследствии вспомнила, что несколько дней назад говорила с сыном и поняла, что что-то не то. По ее мнению, кто-то над ней "зло" пошутил из-за каких-то проблем с военной службой. Она пообещала, что шутника накажет полиция, но не указала, открывала ли урну и был ли там прах какого-то неизвестного лица.

Жалоба россиянки на получение урны с прахом Фото: Анатолій Штефан "Штірліц"/Telegram

Анатолий Штефан не сообщил, когда именно получил скриншот сообщения россиянки и какова фамилия фигурантов. Полковник лишь высоко оценил подобное происшествие.

"Хороший флешмоб, как ни крути", — сказал он.

Отметим, информацию о судьбе россиян можно отыскать в Telegram-канале "Не жди меня из Украины". С декабря 2023 года по 18 января 2024 года среди сообщений отыскалось 18 граждан РФ, которых звали "Владимир Владимирович" и которые погибли на российско-украинской войне.

Потери ВС РФ — детали

Отметим, согласно утреннему отчету Генштаба ВСУ по состоянию на 18 января, ВС РФ за два года войны потеряли более 370 тыс. человек ранеными и погибшими. 21 декабря 2023 года это число составляло более 350 тыс. человек: то есть менее чем за месяц российская армия потеряла еще "плюс" 20 тыс. граждан.

3 января расследователи установили, что ВС РФ лишились на войне 785 критических целей. О потере живой силы можно больше узнать из данных Росстата: они показывают, как резко возросла смертность среди граждан мужского пола призывного возраста.