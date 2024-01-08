До полумиллиона солдат: польские эксперты озвучили потери в рядах ВС РФ, — СМИ

Если сравнивать нынешние потери оккупантов с войной в Афганистане, то за девять лет армия СССР потеряла около 70 тысяч военнослужащих, напомнили обозреватели.

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Если нынешний уровень потерь российских агрессоров сохранится, то к концу 2023 года общее число погибших и раненых в Украине может достичь предельной отметки в 500 000 военнослужащих. А среднесуточное число погибших российских оккупантов в Украине за прошлый год выросло почти на 300 человек. Об этом пишут польские журналисты Gazeta Polska Codziennie со ссылкой на британские источники.

В то же время в публикации от 8 января приводятся данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины, согласно которым россияне потеряли в ходе боевых действий более 364 000 человек.

"Это больше, чем 70 000 солдат Красной армии, убитых и раненых за девять лет советского вторжения в Афганистан", — говорится в материале.

Чтобы восполнить потери, Кремль объявил в сентябре 2022 о частичной мобилизации, а также активно проводит мобилизационные мероприятия на временно оккупированных территориях Украины с целью призвать в свою армию как можно больше мужчин. Причем иногда в списки попадают молодые люди 17 лет.

Кроме того, в российские ВС начали вербовать иностранцев, например, из далекой Кубы. После того как 4 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ, у таких иностранцев будет возможность получить российское гражданство по упрощенной процедуре.

"В 2023 году среднесуточное число погибших российских агрессоров в Украине выросло почти на 300 человек, и если эти показатели сохранятся в следующем году, Россия потеряет в Украине более полумиллиона человек", — подытожили журналисты.

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Напомним, украинский политик Юрий Луценко призвал президента Украины Владимира Зеленского и высшее военное руководство страны озвучить число погибших украинцев на войне. По его словам, если в месяц убитыми и ранеными ВСУ теряют около 30 тысяч военнослужащих.