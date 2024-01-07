"30 тысяч в месяц": Луценко призвал озвучить потери Украины в войне и назвал цифру (видео)

По словам политика, он понимает, что для общества данные о потерях станут шоком, но украинцы заслужили правду. Иначе не получится вывести из зоны комфорта миллионы граждан.

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Украинский политик и военнослужащий Юрий Луценко призвал президента Владимира Зеленского, главу Минобороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного озвучить число погибших украинцев на войне. Он сказал, что если "500 тысяч, о которых сейчас говорят", разделить на число месяцев, можно будет составить представление о потерях ВСУ на фронте. Это примерно 30 тысяч в месяц — убитыми и тяжело ранеными, заявил Луценко в эфире телеканала "Прямий".

"Эти три должностных лица, которые ведут войну, должны вместе выйти перед украинцами и сказать, что этот закон [о мобилизации] нам нужен. При этом они должны назвать количество погибших. Я знаю, как они этого не хотят, я знаю, как тяжело это будет воспринято", — сказал он, добавив, что иначе не получится вывести из зоны комфорта миллионы тех, кто прячется за "разными байками про то, что может служить кто-угодно, кроме меня".

"Нужно честно сказать: 500 тысяч, о которых сейчас говорят, если разделить на месяцы — это по 30 тысяч в месяц. И тогда мы примерно поймем, что происходит на фронте. Убитыми и тяжело ранеными. И нужно людям сказать правду, я уверен: украинцы заслужили эту правду", — сказал Луценко.

По-мнению бывшего генпрокурора, похожий шок привел полмиллиона граждан в военкоматы 24 февраля. Он также добавил, что украинские СМИ (телемарафон) долго успокаивали сообщениями о том, что угрозы нет, и что Силам обороны противостоит ни на что не способный враг.

"Криворукие и глупые. И эта байка в теплой воде привела к нескольким миллионам уклонистов, которые сбежали за границу и еще нескольким миллионам, которые сидят дома и говорят: пусть воюет кто угодно, кроме меня и моего сына", — уточнил политик.

Юрий Луценко назвал цифру потерь Украины в войне

Сколько военнослужащих потеряла Украина

В начале ноября на пресс-конференции в Нью-Йорке Владимир Зеленский заявил, что потери Украины в войне против РФ в "пять раз меньше". Он также напомнил, что РФ достаточно оставить оккупированные территории, чтобы закончить войну.

Также в ноябре журнал The Economist опубликовал данные со ссылкой на анонимных американских чиновников о том, что оценивают потери Украины составляют околок 190 тысяч человек. Из них погибшими — 70 тысяч, а 120 000 получили ранения.

Потери РФ

Минобороны Украины не публикует данные о потерях ВСУ, командование не подтверждало цифры, которые привел Луценко. Вместе с тем Генштаб публично отслеживает примерные цифры погибших и раненых противника. По состоянию на 7 января, с начала полномасштабного вторжения ВС РФ потеряли около 364 730 человек.

Напомним, что, по оценкам генерала Бундесвера Кристиана Фрейдинга, у РФ огромные потери в Украине. Российские войска выйдут из войны ослабленными.

Ранее сообщалось, что "мобилизация" стала словом 2023 года в Украине. По оценкам экспертов в области языкознания, это слово использовалось чаще, чем другие "конкуренты": "контрнаступление" и "лето в Крыму".