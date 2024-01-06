"Мобилизация" стала словом 2023 года в Украине, — словарь сленга

По версии лингвистов, Это слово вытеснило других претендентов — "контрнаступление" и "лето в Крыму".

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"Мобилизация" стала словом 2023 года в Украине, по версии словаря современного украинского языка и сленга "Мислово".

За год "мобилизация" оказалась в центре общественной дискуссии, особенно в декабре, когда был опубликован законопроект о мобилизации в Верховную Раду.

Это слово вытеснило другого претендента, "контрнаступление". Среди остальных слов-кандидатов, связанных с войной, были "уклонист", "яйца по 17 гривен", "блокада/деблокада", "лето в Крыму", "позиционная война", "конфликт" и "дрон".

Из общемирового контекста в списке слов было лишь "ИИ" (искусственный интеллект), но его присутствие связано с интеграцией в военные системы.

Словарь "Мислово" был создан в 2012 году для отслеживания новых слов, сленга и других явлений современного украинского языка, присылаемых обычными пользователями.

Это уже одиннадцатый раз, когда "Мислово" выбирает слово года. При этом основными критериями являются популярность слова и его социальная значимость.

В 2022 году "Мислово" отметило в качестве слова года фразу о "русском военном корабле". В 2021 году выбрали слово "вакцина"

Напомним, специалисты "Оксфордского словаря английского языка" заявили, что слово rizz стало самым популярным в 2023 году. Указали, что именно его усиленно искали жители планеты в июне, когда услышали его в интервью британского актера Тома Холланда.

В свою очередь, Кембриджский словарь определил главное слово 2023 года. Им стало hallucinate, что в переводе означает "галлюцинировать".